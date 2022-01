La grève continue chez Kronenbourg à Obernai malgré la signature d'un accord

La grève a été reconduite ce lundi 31 janvier chez Kronenbourg à Obernai malgré la signature d'un accord majoritaire avec la CFDT et FO qui prévoit un budget d'augmentations des salaires de 4.4%.

Le mouvement de grève chez Kronenbourg à Obernai a été reconduit ce lundi lors de l'assemblée générale. Les grévistes poursuivent leur mouvement malgré la signature d'un accord majoritaire avec la CFDT et FO qui prévoit un budget d'augmentation des salaires de 4.4% soit "un niveau inédit et exceptionnel témoignant de la prise en compte des revendications des organisations syndicales en matière de pouvoir d'achat et de l'implication des salariés ces dernières années", indique la direction dans un communiqué.

Des réunions à venir sur les conditions de travail

La direction qui précise que cet accord qui signifie de fait "la fin des négociations annuelles obligatoires". Concernant les conditions de travail, des groupes de réflexion et d'actions sont mis en place. Des réunions ont été programmées à fin février.