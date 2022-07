La grève continue chez Ratier-Figeac dans le Lot

La grève continue chez Ratier-Figeac à l'appel de la CGT. Les salariés demandent des augmentations de salaire. Le mouvement social dure depuis 18 jours, et selon le syndicat le nombre de grévistes - environ 350 -ne faiblit pas. Vendredi dernier, la négociation avec le PDG de l'entreprise n'a pas abouti selon la CGT. Ce lundi matin, le syndicat a rencontré le Directeur des ressources humaines pour obtenir la reprise des négociations.

Des exigences de salaire revues à la baisse

La CGT réclamait au départ des hausses de salaire de 300 euros bruts par mois mais le syndicat a revu ses exigences à la baisse pour tenter de trouver un terrain d'entente. La nouvelle proposition porte sur une hausse de salaire de 140 euros par mois pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros, 90 euros par mois pour ceux qui gagnent entre 2000 et 2500 euros, et 60 euros par mois pour les salaires entre 2500 et 3500 euros. Les salariés grévistes souhaitent également que l'ancienneté soit calculée sur le salaire de base.

Selon la CGT, ces nouvelles propositions permettront à tous les salariés ayant un salaire inférieur à 3500 € de gagner entre 150 € et 250 € bruts de plus par mois. Les grévistes invitent l’ensemble des salariés cadres, techniciens, administratifs, ouvriers à rejoindre le mouvement et donnent rendez-vous ce mardi à partir de 7h30 dans la cour d'honneur et devant l'usine.