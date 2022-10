La grève continue dans les centrales nucléaires de Tricastin et Cruas, la CGT appelle à élargir le mouvement

Après le carburant, va-t-on manquer d'électricité ? En plein conflit social dans le secteur pétrolier , la fédération CGT de l'énergie a appelé, ce jeudi, à élargir la grève à toutes les entreprises de l'énergie. Depuis quelques semaines en effet, plusieurs centrales nucléaires ont entamé des mouvements de grève, à l'appel d'intersyndicales, pour obtenir des revalorisations de salaires et une prise en compte de l'inflation.

Dans les centrales nucléaires de Drôme et d'Ardèche, la grève est en cours depuis le 1er octobre à Tricastin et depuis plus de trois semaines à Cruas. Sont aussi concernées : les centrales du Bugey, dans l'Ain, de Cattenom en Moselle , et depuis jeudi, la centrale de Gravelines, dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest.

"L'important, c'est que cette grève fasse une étincelle pour tous les autres secteurs d'activité" - David Hallier, délégué CGT à Cruas

David Hallier, le représentant CGT à Cruas, précise que, pour la CGT, l'important, dans cette grève, c'est qu'elle "fasse une étincelle pour tous les autres secteurs d'activité, puisque c'est encore des secteurs qui ont la capacité de mobiliser et de faire parler d'eux médiatiquement via les potentielles pénuries d'énergie, de pétrole ou de carburant. Mais l'important, c'est surtout que derrière [ce mouvement de grève dans les centrales nucléaires NDLR], il y a tout un tas d'autres secteurs qui ont moins la capacité médiatique d'attirer l'attention et pour qui la revalorisation des salaires est autant, voire beaucoup plus, importante que chez nous. C'est dans un état d'esprit très, très fédéral, très global qu'on est aujourd'hui dans ce mouvement".

Après des mois de bras de fer, les syndicats ont négocié avec le patronat des industries électriques et gazières et sont parvenus, le 6 octobre dernier, à un accord soumis à signature jusqu'à lundi. Cet accord prévoit une augmentation de salaires pour toute la branche énergie, pas que dans le nucléaire et chez EDF donc, mais pour 150 entreprises d'électricité et de gaz. Cette augmentation sera de 3,6% du salaire national de base sur 2022 et 2023, et "seulement" de 2,3% au titre de 2023 regrette Franck Lelong, délégué CGT à Tricastin : "On est bien loin du compte des 6 à 8 % d'inflation qui sont prévus pour 2022 et 2023. Et nous, à la CGT, on revendique une augmentation de salaire pour tous de 200 euros et qu'on en finisse avec des primes à tout va" réclame-t-il.

"Une prime de 200 euros pour tous" - Franck Lelong, délégué CGT à Tricastin

Après la négociation par branche, les syndicats des centrales vont désormais négocier avec leur employeur direct, EDF. En attendant, ces grèves dans les centrales nucléaires retardent les opérations de maintenance sur les réacteurs à l'arrêt. Ils pourraient donc redémarrer plus tard que prévu; alors que la France connaît une situation très tendue à l'approche de l'hiver, avec une large part du parc nucléaire qui est indisponible. À Cruas, trois réacteurs sur quatre sont à l'arrêt, mais la direction espère avoir tous les réacteurs en activité en décembre, pour l'hiver. À Tricastin, deux réacteurs sur quatre sont à l'arrêt, mais le direction ne fait "pas de commentaires" sur le planning de redémarrage.