La grève des agents de la Ville de Niort et de la CAN reconduite pour ce mardi

Niort, France

Les agents de la Ville de Niort, de la CAN et du CCAS ont voté la reconduction de la grève pour ce mardi. Les territoriaux sont mobilisés depuis mardi 30 avril pour demander des revalorisations salariales, 40 euros minimum de plus par mois. Il n'y a pas eu de nouvelles négociations ce lundi matin.

Certains services sont toujours très perturbés. Quasiment tout le personnel des déchets ménagers est mobilisé. Vendredi, la Ville a fait appel à une société privée pour ramasser les poubelles dans certains secteurs, ce qui a provoqué la colère des syndicats. Mais en ce début de semaine, beaucoup de bacs ne sont pas vidés. Il n'y aura aucune collecte ce lundi. De nouvelles perturbations sont aussi à prévoir dans l'accueil de certaines écoles pour ce mardi.

Une nouvelle assemblée générale est d'ores et déjà prévue ce mardi à 12h, cette fois devant le siège de la communauté d'agglomération du niortais.