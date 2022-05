La grève des agents de Tours métropole se durcit

Des poubelles qui ne sont plus ramassées, des rues qui ne sont plus nettoyées... A Tours, la grève des agents métropolitains et municipaux commence à se voir dans les rues de la métropole. Les syndicats assument et veulent instaurer un rapport de force pour obtenir gain de cause.

Poubelles non ramassées, places de marché non nettoyées, conséquence de la grève des éboueurs et des agents de la propreté urbaine de Tours métropole (photo d'illustration )

Débutée jeudi dernier, la grève des agents métropolitains et municipaux de Tours s'est durcie depuis le début de la semaine.

"Comme hier, aucun camion poubelle n'est sorti des trois dépôts tourangeaux ce matin", précise Kevin Gardeau. " Et la propreté urbaine c'est à dire les balayeurs et autres engins aspiratrices, est aussi très mobilisée. Le mouvement continue de s'élargir."

Résultat, les marchés ne sont plus nettoyés, les poubelles ne sont plus ramassées. Avec les chaleurs et les sacs poubelles qui s'entassent, la situation commence à inquiéter les Tourangeaux.

"On leur dit que la grève est dirigée contre notre employeur. Le but du jeu n'est pas de déranger les concitoyens, mais d'instaurer un rapport de force avec la Métropole et la mairie. Le problème c'est qu'ils nous disent ne pas vouloir discuter tant qu'on est en grève. Mais nous on sait très bien que c'est le seul moyen qui fonctionne."

Pourquoi cette grève ?

En cause, la remise en cause de certains jours de congés dit d'ancienneté. Ville et métropole sont obligées d'y revenir depuis le vote en 2019 d'une loi sur le temps de travail annuel qui interdit toute dérogation. "C'est un argument qui nous convient pas. Y a toujours des lois, toujours de bonnes raisons pour nous demander de nouveaux sacrifices. Aux collègues qui ont ramassé des poubelles à 5h du matin pendant 30 ans, on leur explique qu'il faut perdre des jours de congés ( entre 1 et 5 jours selon l'ancienneté ) ?

Et je trouve que la loi c'est un peu quand ça les arrange. Car d'autres lois ne sont pas appliquées comme le sujet de la pénibilité. Où est le reclassement de nos collègues qui ne peuvent plus faire de travaux physiques et qui se retrouvent en arrêt de travail alors qu'ils doivent être reclassés ?

Ce vol de congés a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car désormais, cette mobilisation s'est transformée en une grève pour les salaires. Des salaires gelés depuis des années et des années. Donc, on demande 300 euros d'augmentation mensuelle sur les salaires et une prime annuelle de 1 500 euros".

La grève des éboueurs et des autres agents métropolitains et municipaux va durer au moins jusqu'à ce jeudi, jour d'une nouvelle mobilisation à 9h devant l'Hôtel de ville de Tours.