La grève des agents territoriaux du Mans s'étend

De nombreuses poubelles ne seront pas ramassées et les écoliers du Mans devront encore piqueniquer ce mardi. Le bras de fer entre les agents territoriaux et le maire du Mans continue. Le mouvement de grève pour de meilleurs salaires débuté mardi dernier (22 février 2022) a été reconduit ce lundi lors de l'assemblée générale. Lancé par les éboueurs, il s'étend désormais à différents services (voirie, restauration, Atsem, CCAS). Trois sites étaient bloqués ce lundi : le centre de traitement des déchets de la Chauvinière (6e jour de blocage), la cuisine centrale du Mans (bloquée également vendredi dernier) et le centre technique de la voirie.

Les discussions sont rompues

Les discussions sont quant à elles au point mort. Aucune rencontre n'a eu lieu ce lundi entre les syndicats et la municipalité. Pour rappel, l'intersyndicale CGT - FO FSU réclame 100 € d'augmentation nette mensuel pour les 2 800 agents de catégorie C de la ville. C'est "inacceptable" explique dans un communiqué le maire Stéphane Le Foll affirmant que cela coûterait 8 millions d'euros par an à la collectivité. Ce dernier ne veut pas aller au delà de 35 €. Une proposition qui ne satisfait pas les agents en grève comme Linda, installée devant les grilles de la cuisine centrale avec une trentaine d''autres agents de restauration scolaire : "1 300 €, ce n'est pas suffisant, c'est rien. On est la classe moyenne du bas et on est vraiment en bas. Cela devient de plus en plus difficile et ce n'est pas normal".

Linda et ses collègues souhaitent une augmentation de salaire compensant au moins celle du coût de la vie. "L'essence, les courses, le gaz, l'EDF, tout coûte cher. On n'y arrive plus surtout qu'il y a plein de filles qui ont de petits contrats à temps partiel". Cette revalorisation serait aussi une juste reconnaissance des efforts faits depuis deux ans ajoute Anna : "Avec le covid, la charge de travail a augmenté. C'est beaucoup plus contraignant. Et puis, on est exposées au contact des enfants. On a pris des risques et beaucoup ont été contaminées". Et elles regrettent que les discussions avec le maire du Mans soient rompues. "C'est une forme de mépris. Comment voulez vous qu'on soit entendues si on ne peut pas le voir ? Franchement, on en a ras le bol, sachant que cela fait six mois que cela dure. On nous prend pour des cons".

La cuisine centrale du Mans est elle aussi bloquée depuis vendredi par une trentaine d'agents réclamant 100 e d'augmentation © Radio France - Julien JEAN

Le recours à une société privée pour le ramassage des ordures

Lundi après midi, les parents d'élèves ont été informés par mail que les repas ne seraient pas livrés mardi 1er mars 2022 dans les restaurants scolaires de la ville. Il leur est demandé de fournir à leurs enfants un pique-nique. Quant au ramassage des poubelles, la ville indique dans le communiqué publié ce même jour avoir demandé qu'une "société privée prenne en charge la collecte des ordures ménagères dès à présent" comme l'avait annoncé en fin de semaine dernière Stéphane Le Foll. Ce dernier rejette la responsabilité sur la CGT ayant "brutalement interrompu toute négociation". Il affirme également que "plus de 11 000 repas ont été perdus" et qu'il ne laissera pas "les élèves de nos écoles et les séniors de nos Ehpad être privés de repas" alors que l'intersyndicale assure de son côté ne pas bloquer les livraisons des Ehpad.

Estimant ces blocages "illégaux", le maire du Mans prévient que "les coûts induits seront imputés financièrement à tous ceux qui en portent la responsabilité". Il invite donc les syndicats à lever les blocages et "à reprendre les négociations".