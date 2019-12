La grève des éboueurs de Tulle Agglo se poursuit, les poubelles débordent

Les ordures s'amoncellent dans le pays de Tulle. Il n'y a plus de ramassage depuis mardi dernier. En cause un mouvement de grève des agents de Tulle Agglo chargés de la collecte des déchets, à l'appel de la CGT. Ils réclament une hausse des salaires.

Tulle, France

Une quinzaine d'agents, parmi la cinquantaine du service de collecte des ordures ménagères de Tulle Agglo, soutenus par des représentants de la CGT et des gilets jaunes, occupent l'entrée de centre de tri des déchets de Naves. Ils empêchent tous les camions d'entrer et sortir. Ils réclament une hausse des salaires, 150 euros net par mois de plus. Le salaire moyen des agents est de 1350 euros explique l'un d'eux. "On revendique la pénibilité de notre travail" précise Fabrice Borie.

Une promesse de revalorisation rapide

Michel Breuilh, le président de Tulle Agglo, annonce d'emblée qu'une telle augmentation est impossible. D'autant qu'il se refuse à n'envisager, "par souci d'équité", de revalorisation que pour les seuls agents de collecte. Mais il leur a proposé un protocole d'accord. Tulle Agglo s'engage à titulariser deux agents contractuels sur des postes vacants et à ouvrir des négociations en janvier sur une revalorisation du régime indemnitaire, les primes, de tous les agents de la collectivité. Pour la passer dès le vote du budget de la collectivité le 10 février. "On ne la remet pas aux calendes grecques !". Mais Michel Breuilh n'avance aucun montant pour cette hausse.

Une main tendue

Et il joue l'apaisement. Michel Breuilh avait déposé une action judiciaire en référé pour obtenir une ordonnance d'expulsion du piquet de grève. Cette audience était prévue ce vendredi matin au tribunal de Tulle. Mais le président de Tulle Agglo a préféré demander son report pour permettre aux agents d'évacuer l'entrée librement. Une main tendue donc aux grévistes qui pour l'instant ne l'ont pas saisie. Le mouvement se poursuit ce vendredi matin. Au grand dam sans doute des habitants du pays de Tulle. Chaque jour de grève ce sont 40 tonnes d'ordures ménagères qui ne sont pas ramassées. Les poubelles sont déjà toutes pleines et bien plus.