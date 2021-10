Contrairement à leurs collègues de Marseille ou d'Aix-en-Provence, la centaine d'agents de la collecte des ordures du pays de Martigues et d'Istres Ouest Provence sont toujours en grève pour leurs salaires.

La grève des éboueurs se poursuit à Martigues et Istres

Ils sont en grève depuis dix jours. Le mouvement de grève des éboueurs n'a pas cessé dans deux des six territoires de la Métropole Aix-Marseille Provence, ceux du pays de Martigues et d'Istres Ouest Provence. Selon ces agents, la réforme du temps de travail imposée par la loi, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022, leur ferait perdre environ 400 euros par mois. Les agents du pays de Martigues et de Istres Ouest Provence ont donc décidé de poursuivre leur mouvement de grève entamé le 27 septembre.

"On n'avait jamais vu ça, des ordures partout et même des rats" - Régine une habitante d'Istres

Si le mouvement a pris fin dans les autres territoires, notamment et principalement à Marseille où FO a annoncé des avancées sur le temps de travail et les salaires (décote de 9,5% du temps de travail, maintient des 28 jours de repos), il n'en va pas de même à Martigues, Istres, Saint-Mitre-les-Remparts ou encore Fos-sur-Mer. ici, les agents ne décolèrent pas face à la perspective de perdre autant d'argent sur leur fiche de paie.

"Il faut arrêter avec ce mythe des agents de la propreté qui gagnent beaucoup d'argent et ont deux emplois" - Véronique Dolot de la CGT à la métropole

Ces agents se disent prêts à poursuivre le mouvement. "Perdu, pour perdu", se lamente Joël, un agent istréen. "Comment allons-nous faire pour payer nos crédits quand on nous aura retiré 400 euros sur nos salaires ?" s'interroge cet homme qui travaille dans la collecte depuis 1994.

Des tas d'ordure s'amoncellent depuis 10 jours à Istres © Radio France - Laurent Grolée