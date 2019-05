La grève des fonctionnaires pourrait être très suivie en Drôme-Ardèche

Ecoles, cantines, hôpitaux, administrations, transports...Cette nouvelle journée de grève dans la fonction publique s'annonce très suivie en Drôme-Ardèche. Tous les syndicats de fonctionnaires appellent à manifester contre la réforme qui vise, selon eux, a "détricoter" leur statut. Quatre rassemblements sont annoncés en Drôme Ardèche : à 10 heures devant les hôpitaux de Die et Valence, 10 heures 30 devant la préfecture à Privas,. Le cortège drômois s'élancera à 14 heures du siège du Medef à Guilherand-Granges pour rejoindre la préfecture à Valence. Dans les écoles, le SNUIPP prévoit un tiers de grévistes dans la Drôme , 2 sur 3 en Ardèche avec dans chaque département des écoles qui seront totalement fermées. Un service minimum d'accueil sera assuré dans certaines communes, par exemple a Valence et Romans. La FSU prévoit aussi de nombreux cours annulés au collège et au lycée.