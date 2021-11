La grève des PV continue et la Ville de Nice demande des comptes

La mairie de Nice hausse le ton et demande à la société MOOVIA filiale de Transdev de reprendre les négociations avec ses salariés pour mettre fin à la grève des procès verbaux de stationnement. MOOVIA a en charge jusqu'à la fin de cette année la gestion des parcmètres de la ville de Nice soit 12.000 places de stationnement. La municipalité a aussi enclenché deux sanctions : le non paiement pour les prestations de novembre et elle exige le remboursement des pertes estimées à près de 60.000 euros pour deux semaines, pour les PV non dressés.

Selon Gael Nofri, adjoint en charge du stationnement à Nice sur France Bleu Azur : "Nous constatons des dégradations des liens entre la ville et Moovia, une dégradation du service qui n'est pas rendu et une dégradation du dialogue social. Nous demandons à la direction de revenir autour de la table des négociations et de proposer des solutions. Et nous engageons des sanctions financières avec le non-paiement des prestations financières pour le mois de novembre et une autre pour les pertes subies qui pourraient s'élever à près de 60.000 euros. Nous ne pouvons pas intervenir dans un conflit au sein d'une entreprise privée mais il y a manifestement des défaillances."

En grève illimitée pour des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail

Les 15 salariés (soit 100% des salariés) de l'entreprise MOOVIA sont en grève illimitée avec le soutien de la CGT depuis le 4 novembre pour demander des hausses de salaire et de meilleures conditions de sécurité pour leur travail. Des agents qui assurent être régulièrement insultés par des automobilistes en colère. La direction de MOOVIA leur a proposé une prime qu'ils estiment insuffisante et depuis les négociations sont dans l'impasse.

Les grévistes ont reproché à plusieurs reprises à la Ville de Nice de ne pas les soutenir véritablement et ils demandent des preuves écrites.

La mairie ne donne par ailleurs aucune date pour la tenue de la prochaine réunion de la commission chargée des appels d'offres qui doit engager une nouvelle procédure pour la gestion du stationnement payant. En attendant, le stationnement est gratuit pour les automobilistes dans les rues du centre-ville de Nice, sauf pour les résidents abonnés.