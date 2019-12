Grève du 5 décembre : de nombreuses perturbations en Vaucluse

Vaucluse, France

Les syndicats voient grand pour la manifestation de ce jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. Ils espèrent rassembler 10.000 manifestants dans les rues du département. Les services publics sont largement mobilisés, mais aussi les entreprises privées et les professions libérales.

Dans les écoles

Les établissements scolaires seront très touchés par la grève : à Avignon, un service minimum d’accueil est mis en place au centre de loisirs de la Barthelasse, qui sera ouvert de 7h30 à 18h. À Orange, chaque école assurera un service minimum accueil sauf à l'école élémentaire de Demardes qui restera fermée. À Cavaillon, service minimum d'accueil dans toutes les écoles mais pas avant 8h30 à jusqu'à 16h30, ni garderie ni étude du soir mais cantine assurée. À Carpentras, le service minimum d'accueil est centralisé à la Roseraie. À Apt, l'accueil se fera à Bosque pour les élèves des quatre écoles complètement fermées. Les écoliers de Colline et Bosco, eux, seront accueillis par les enseignants non grévistes.

Dans les transports en commun

Du côté des trains, comme on s'y attendait, ça ne va pas être facile : deux allers-retours seulement entre Marseille et Avignon mais avec des rames doubles. Sur cet axe, le plus compliqué de la région, il y aura des cars pour substituer les trains qui ne rouleront pas. Idem entre Avignon et Carpentras, Avignon et Orange. Des cars également pour les liaisons Cavaillon-Marseille et Cavaillon-Miramas. En revanche, les trains ZOU entre Avignon et Cavaillon circuleront normalement. Deux TGV circuleront entre Paris et Avignon, deux autres entre Avignon et Lyon.

Quant au réseau de bus de ville du Grand Avignon (ORIZO), il va être très perturbé.

à lire aussi Grève du 5 décembre : trafic SNCF très perturbé en PACA

Dans les services publics

Les services de santé et les hôpitaux sont déjà impactés par des grèves qui touchent de nombreux services et devraient voir un nombre important de grévistes en ce 5 décembre. Même s'ils sont contraints d'assurer une continuité de service, certaines opération pourraient être reportées.

Du côté de la police, si les CRS assureront la sécurité des manifestations, leurs collègues des commissariats fermeront symboliquement les hôtels de police. À Avignon, le syndicat Alliance y déploiera des banderoles.

Du côté de la justice, c'est journée morte. Pas d'audience.

Grève aussi à l'université.

Enfin attention dans les stations-services où la grève à la raffinerie de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) fait craindre des pénuries et provoque donc déjà des files d'attente aux pompes.