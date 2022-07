La grève est levée à l’aéroport de Roissy, nouvel appel à la mobilisation le week-end prochain

Environ 150 vols sur 1300 ont été annulés ce samedi matin au départ et à l’arrivée de Roissy Charles de Gaulle, conséquence d’un mouvement social sur les conditions de travail et les salaires. Mais aucun problème majeur n’a été relevé par le gestionnaire des aéroports de Paris. Un vol sur cinq a été annulé entre 7h et 14h (contre un vol sur six jeudi et vendredi). Les pompiers ont levé leur préavis pour le reste du week-end, si bien que la DGAC et ADP prévoient désormais un dimanche sans perturbation. L'autre "grand" aéroport parisien, celui d'Orly, n'a pas été touché par des annulations de vol.

Les vols ayant été annulés à l’avance, et les passagers prévenus, la situation était ce samedi matin “conforme à ce qui a été annoncé”, seuls “quelques retards tout à fait normaux pour un jour de grands départs” ont été constatés selon le porte-parole du Groupe Aéroport de Paris (ADP). La situation des vols devrait s'améliorer dans l'après-midi, même si des annulations liées à des problèmes d'exploitation sont toujours possibles, selon le porte-parole d'ADP.

Un nouveau préavis de grève pour le week-end prochain

Les pompiers de Paris-Charles-de-Gaulle se sont mis en grève jeudi, contraignant la direction générale de l’aviation civile à demander des suppressions de vols préventives. D'autres salariés d'ADP et des sous-traitants se sont associés à ce mouvement intersyndical et interprofessionnel pour les salaires et les conditions de travail.

Les pompiers ont posé un nouveau préavis de grève qui court du vendredi 8 juillet, 5h, au dimanche 10 juillet, minuit, pour le week-end du début des vacances scolaires. "Nous demandons l'ouverture de nouvelles négociations puisque la direction d'ADP a rompu le dialogue", a indiqué à l'AFP Daniel Bertone, le secrétaire général de la CGT du Groupe ADP. Des négociations salariales ont été menées ce vendredi, sans aboutir à un accord.

Les salariés réclament 6% de revalorisation avec effet rétroactif au 1er janvier pour compenser l'inflation. La direction a proposé 4% au 1er juillet, a expliqué le syndicaliste, remarquant que cette hausse ne rattrapait pas les quelque 5% de baisse acceptées par les salariés dans le plan de réduction des coûts décidé par ADP face à la crise du Covid-19.