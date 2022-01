La grève est reconduite à la clinique Bonnefon à Alès dans le Gard

En dépit d'un entretien entre la direction de la clinique Bonnefon à Alès (Gard) et les grévistes qui ont répondu à l'appel de FO et de la CGT, situation toujours bloquée. La grève illimitée est reconduite ce jeudi.

La grève entame son deuxième jour à la clinique Bonnefon d'Alès. Grève illimitée qui a débuté ce mercredi aux aurores pour une trentaine de salariés. Une entrevue dans la matinée (mercredi) n'a rien donné, les grévistes ont décidé de prolonger le mouvement à l'appel de FO et de la CGT, ils soutiennent un de leur collègue licencié la semaine dernière et 3 autres qui ont reçu une mise à pied d'une semaine pour l'une et un avertissement pour les deux dernières.

Tous réclament l'abandon des sanctions et la réintégration de l'infirmier en bloc opératoire licencié sans fondement. Pour la direction de l'établissement - qui n'avait pas connu de mouvement social depuis des années - elle n'entend pas revenir sur cette décision et laisse les personnes concernées choisir leurs voies de recours.

"Des motifs de licenciement dûment documentés".

15% de grévistes en moyenne selon la direction

La clinique Bonnefon à Alès, ce sont aux alentours de 300 professionnels. Selon la direction, le mouvement de grève illimitée a concerné pour sa première journée 15% des salariés du jour (19% le matin, 13% l'après-midi). Des grévistes qui accusent la direction de bafouer le dialogue social. Réponse du directeur Olivier Bougette : : "a l'issue de la NAO (négociation annuelle obligatoire) outre le Ségur de la santé, nous avons augmenté par exemple les infirmier.e.s de 200€ (net/mois) et une prime d’assiduité de 40€".

Des efforts financiers conséquents pour les personnels.