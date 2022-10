Pénuries de carburants : grève reconduite chez TotalEnergies pour l'ensemble des sites dans le mouvement

Les grévistes de TotalEnergies ont reconduit mercredi le mouvement pour les salaires dans l'ensemble des sites impliqués, a-t-on appris auprès de la CGT. La raffinerie de Normandie, près du Havre, le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et la raffinerie de Feyzin ont voté la reconduction "et la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est entrée dans le mouvement" comme annoncé la veille , a indiqué à Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe.

La grève est également reconduite chez Esso-ExxonMobil en Normandie à Port-Jérôme (Seine-Maritime) ce mercredi. Tous groupes confondus, 6 raffineries sur 8 en métropole sont à l'arrêt. Des augmentations de salaires sont toujours réclamées par les grévistes. La CGT choisit la ligne dure et menace d'attaquer en justice les arrêtés de réquisition des salariés d'Esso-ExxonMobil, annoncés par la Première ministre Elisabeth Borne.

"Déclaration de guerre"

"C'est une déclaration de guerre que le gouvernement lance aux salariés en grève pour les salaires", a réagi chez nos confrères de franceinfo Catherine Perret, membre du bureau confédéral de la CGT. "A partir du moment où on attente aux libertés fondamentales et au droit de grève, la CGT ne sera pas autour de la table avec Olivier Dussopt", ce mercredi. La CGT a annoncé ce mardi suspendre sa participation aux réunions avec le gouvernement et le patronat, alors que les concertations sur la réforme des retraites sont notamment lancées.

"Je constate que malgré les déclarations du président de la République sur sa volonté de mieux écouter il choisit non pas l'écoute mais la force pour remettre en cause le droit de grève", a déploré chez nos confrères de France Inter Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. "L'Organisation internationale du travail [après les réquisitions de 2010] avait déclaré que c'était une atteinte au droit de grève donc si c'est la réponse du gouvernement, je pense que le conflit risque de s'envenimer".

Quant à la direction de TotalEnergies, elle convie les syndicats qui ne participent pas à la grève à une réunion ce mercredi après-midi et invitera la CGT uniquement si le syndicat décide de lever les blocages ce mercredi matin.