La grève est reconduite chez FM Logistic à Savigny-sur-Clairis

Début février la direction a indiqué que l'activité pourrait cesser fin 2021, suite au retrait de l'unique client de cet entrepôt logistique, le groupe Carrefour. Les négociations commencent avec la direction, mais les premières propositions sont jugées "humiliantes" par les représentants syndicaux.

"Malheureusement, notre employeur nous propose le minimum légal. On se sent abandonnés" - Laëtitia, déléguée syndicale chez FM Logistic Copier

Beaucoup de salariés s'étaient engagés dans un crédit immobilier

Cette annonce de probable fermeture était totalement invraisemblable pour les 131 salariés en CDI qui s'imaginaient avoir trouvé un emploi durable, comme Mathieu, 25 ans, qui vient d'acheter une maison : "il y a un an, j'ai acheté une maison à cinq minutes du site, pour me rapprocher du travail. Je me retrouve sans chômage à la fin de l'année avec une maison sur le dos, une femme et deux enfants." Comme lui, Laetitia, n'avait jamais imaginé une fermeture du site : "un site qui a quatre ans, qui est tout neuf, on ne pense pas que cela peut arriver. Et si, cela arrive malheureusement."

"On nous prend pour des imbéciles" - Sophie, une salariée de FM Logistic

Chez ces salariés, la colère est à la hauteur de l'espoir suscité par l'arrivée de FM Logistic, explique Sophie embauchée à l'ouverture en 2017 : "je me retrouve dans une situation où j'ai quand-même quatre enfants, je suis mariée, j'ai fait bâtir ma maison et je n'ai même pas encore emménagé. Cela fait quatre ans qu'on donne pour cette entreprise et le résultat c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. Chaque fois qu'on avait des inquiétudes ou des interrogations tout allait bien et il y a un mois, on nous balance ça comme une bombe. Etre pris pour des imbéciles, on en a marre."

Premier jour de grève chez FM Logistic - Reportage de Renaud Candelier Copier

L'entreprise compte plusieurs couples qui perdraient ensemble leur emploi

Une fermeture de site qui pourrait entraîner des situations sociales difficiles, car plusieurs couples y travaillent, comme Richard et son épouse : "moi, j'ai connu ma femme sur le site. On va se retrouver avec deux salaires en moins, recherche d'emploi derrière, les factures qui vont tomber on ne sait pas comment on va les payer. Carrefour nous laisse vraiment dans le doute total." Ce vendredi la direction a reçu des délégués, mais sans donner suite aux principales revendications. Ces derniers, après un vote des grévistes, on décidé de reconduire la grève ce samedi.