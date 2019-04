La grève est très suivie chez le transporteur XPO à Roye dans la Somme

Une partie des salariés du groupe de transports XPO de Roye dans l'Est de la Somme est en grève ce mardi. L'intersyndicale réclame des hausses de salaires et dénonce les montants reversés aux actionnaires de l'entreprise américaine.

Roye, France

«Il y a 90% du personnel en grève», sur le piquet, à l'entrée du site XPO Logistics qui emploie plus de 200 personnes à Roye dans l'Est de la Somme Mickaël Kapala, représentant des salariés et syndiqué CGT fait les comptes en ce mardi midi.

2,5% d'augmentation de salaire demandé

Les chauffeurs, les carristes, le personnel administratif de XPO Roye ont débrayé le matin à l'appel de l'intersyndicale au niveau national. Les syndicats réclament 2,5% d'augmentation de salaires mais aussi une meilleure prime d'intéressement. Ils auraient obtenu 200 euros ce mardi matin au cours des négociations au siège du groupe selon Mickaël Kapala.

Les salariés réclament aussi de préserver leurs acquis. «Depuis le rachat de notre ancienne entreprise Norbert Dentressangle par l'Américain XPO, c'est tout pour les actionnaires beaucoup moins pour nous», pointe la CGT à Roye.