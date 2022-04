La grève reconduite ce mercredi au centre de distribution de La Poste d'Ingré

Si vous habitez l'ouest de la métropole orléanaise, La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré, ou encore Saint-Jean-de-la-Ruelle, vous vous êtes sans doute retrouvé privé de courrier ce mardi. Les agents de La Poste du centre de distribution d'Ingré sont en grève, pour réclamer plus de moyens humains. Près de 80% des tournées prévues n'ont pas été assurées mardi selon le syndicat Sud-PTT. Un mouvement reconduit ce mercredi 6 avril.

Des tournées à rallonge, conséquence d'un manque de postiers

Les grévistes dénoncent des conditions de travail dégradées depuis la réorganisation de La Poste fin Septembre. "Le cœur du problème c'est le manque de moyens, le manque de moyens humains, et les tournées qui sont comme on dit chez nous 'à découvert', c'est-à-dire qui ne sont pas distribuées parce qu'il n'y a personne sur ces tournées là. Samedi il manquait trois agents (...) lundi encore trois. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Surtout que l'on a des contrats précaires -malheureusement- qui sont arrêtés. Là samedi on a contrat CDD qui n'a pas été renouvelé alors que l'on est en sous-effectif complet" explique David Sempé, secrétaire du syndicat Sud-PTT dans le Loiret.

"On fait des heures sup' depuis au moins huit semaines (...) on prend des bouts de tournée en plus maintenant tous les jours de la semaine" décrit Yohann, facteur à Ingré. Il décrit les différentes étapes qui ont suivi la réorganisation de son métier fin Septembre dernier : "Ca s'est dégradé, on a encaissé, ca allait mieux et ça c'est re-dégradé. Depuis, c'est la bérézina" résume celui qui travaille à La Poste depuis 2003. Pour faire face à l’évolution de ce contexte, amplifié par la pandémie, la Poste se doit de faire évoluer son schéma industriel et se doit d’optimiser ses coûts (...) Dans tous les cas, ces adaptations d’organisation permettent d’équilibrer la charge de travail entre chaque agent sans la surcharger." affirme de son côté dans un communiqué la direction de La Poste.

Une grève en pleine distribution des professions de foi

Au delà des courriers qui ne sont pas distribués, ce sont aussi les professions de foi des candidats à l'élection présidentielle qui n'arrivent pas dans les boîtes aux lettres, à cinq jours maintenant du premier tour. Une période de forte activité habituellement pour les agents de La Poste, qui renforce le sentiment de colère actuel à Ingré selon David Sempé : "C'est une charge de travail supplémentaire, et en plus on a demandé aux agents de les distribuer, mais surtout en ne faisant pas trop d'heures supplémentaires". Une position qui provoque un sentiment de colère chez les salariés, d'autant que selon le délégué syndical La Poste empoche 85 millions d'euros pour la distribution de ces tracts.

Et nous on aurait pas le droit à notre part du gâteau ? - s'agace David Sempé

En attendant, les tracts restent donc dans le centre de distribution; "et je pense qu'ils vont y rester encore un petit peu" commente le représentant Sud-PTT, qui vient d'assister au vote pour entériner la reconduction de la grève mercredi. La direction, selon lui, aurait concédé à certaines demandes faites par les salariés, mais à la marge.