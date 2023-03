La grève reconduite chez Storengy à Céré-la-Ronde, la distribution de gaz fortement perturbée

Quatrième jour de grève chez Storengy à Céré-la-Ronde, au sud-est de l'Indre-et-Loire. Là-bas, la grande majorité des vingt-six salariés du site de stockage de gaz sont vent debout contre la réforme des retraites.

Depuis mardi dernier, à l'appel d'une intersyndicale, plus aucun camion ne rentre ni ne sort de l'entreprise. Ce qui compliquait déjà la distribution de gaz dans le réseau. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi en plus, des incidents techniques sans doute dus au vent violent ont mis le site à l'arrêt. La distribution de gaz ne devrait pas reprendre tant que le piquet de grève sera maintenu devant les grilles de Storengy.

"On a cotisé plus pour partir plus tôt"

En bloquant cette distribution, cet agent espère faire pression sur le gouvernement. Lui a déjà cotisé vingt-trois ans dans son régime spécial, un régime excédentaire précise-t-il, et il ne voit pas pourquoi il serait rebasculé dans le régime général. "Pourquoi nous enlever nos régimes ? On a cotisé plus pour partir plus tôt. Cet argent, il est parti où ? Il va aller dans les caisses de l'Etat pour les retraites de nos grands gouverneurs ?".

Au delà de la pension, son collègue d'à côté, vingt-cinq ans dans les industries électriques et gazières à travailler la nuit, dans le froid, sous le vent, pointe surtout du doigt sa fatigue physique. "On me dit que dans dix ans, je peux partir en retraite. Là, on me rajoute deux ans, je ne suis pas d'accord. J'ai travaillé pendant vingt-cinq ans avec des astreintes, en travaillant les week-ends et jours fériés, une semaine par mois. Donc là, je trouve légal de partir à l'âge qu'on m'a donné avant, quand j'ai signé mon contrat".

"Je veux surtout partir en bonne santé"

Un autre agent Storengy du site de Céré, lui, fait régulièrement "les 3-8" depuis plus de vingt ans et il ne se voit pas faire deux ans de plus. "On se donne pour notre travail, on se donne pour notre entreprise. On a signé pour un statut qui peut être avantageux sur certains points. On est payé pour avoir cette pénibilité et pour pouvoir partir à un âge où on est encore en bonne santé, pour pouvoir profiter de notre retraite, de notre famille, de nos enfants. Ça blesse parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que ma santé a pris un coup par rapport à mon alimentation, mon sommeil, je dors moins bien, je mange moins bien et je n'aurais pas forcément la force de pouvoir continuer. Je veux surtout partir en bonne santé".

Comme tous ses collègues, il a donc décidé de reconduire le mouvement pour tout ce week-end. Une nouvelle AG aura lieu ce lundi pour décider de la suite du mouvement.