La grève s'étend dans les centrales nucléaires

Bugey (Ain), Cattenom (Moselle), Cruas (Ardèche), Tricastin (Drôme) , Gravelines (Nord) et Belleville-sur-Loire (Cher). Dans ces six centrales nucléaires, 10 réacteurs étaient touchés vendredi par des mouvements de grève, affirme la fédération mine-énergie de la CGT. À la direction d'EDF, on confirme le nombre de sites impactés, mais pas le nombre de réacteurs.

ⓘ Publicité

Les actions de grève visent en priorité les opérations de maintenance, en les empêchant de débuter ou en ralentissant les travaux en cours. À ce stade, cette grève n'a pas d'incidence pour le grand public, elle pèse essentiellement sur les finances d'EDF. Mais elle pourrait "impacter le calendrier" de remise à disposition de tranches nucléaires sur le réseau. Un puissant levier pour discuter salaires alors qu'EDF est engagé dans une course contre la montre pour faire fonctionner l'ensemble des réacteurs cet hiver.

Sous pression, la direction a avancé la négociation de plusieurs semaines. Elle débute ce mardi 18 octobre, le même jour que l'appel à un mouvement de grève interprofessionnelle qui devrait être très suivi. La CGT réclame 200 euros pour tous les salariés, FO, 5% de hausse générale, la CFDT est en train d'affiner sa proposition. La balle est dans le camp des dirigeants, affirme la fédération CGT du secteur.

Les débrayages dans les centrales pourraient s'étendre ce week-end à Paluel (Seine-Maritime) ou Dampierre (Loiret).