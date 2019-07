La grève se poursuit aux Urgences de Bergerac

Bergerac, France

Dans un communiqué ce mercredi, le syndicat UNSA de l'hôpital de Bergerac annonce que la grève se poursuit. Le mouvement a démarré le 20 juin dernier. Selon le syndicat, la réunion de négociation qui a eu lieu avant-hier n'a permis " aucune avancée". La direction de l'hôpital proposait la création d'un quatrième poste d'infirmier de nuit.

Deux créations de postes de jour comme de nuit

Pour l'UNSA c'est insuffisant " pour que les prises en charge soient toutes sécurisées et plus humaines, les personnels demandent la création de deux postes supplémentaires ( un infirmier et un aide-soignant) de jour comme de nuit". Les personnels a donc décidé de maintenir leur mouvement de grève.

Les personnels grévistes ont également rédigé une "lettre ouverte à un patient" où ils expliquent les motifs de leur grève. Ils font également signer une pétition aux usagers sur les marchés pour réclamer ces deux nouveaux postes.