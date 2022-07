La grève suspendue à Ratier-Figeac après trois semaines de conflit

C'est la fin d'un conflit social qui a duré trois semaines : les salariés grévistes de Ratier-Figeac, dans le Lot, ont décidé de suspendre leur mouvement. Depuis le 17 juin, une partie des employés étaient en grève pour demander une hausse des salaires. La production du sous-traitant aéronautique, qui fabrique des hélices et des équipements pour les cockpits d'avions, a été fortement ralentie.

A la base, la CGT réclamait des hausses de salaire de 300 euros bruts par mois mais le syndicat a revu ses exigences à la baisse pour tenter de trouver un terrain d'entente avec la direction.

Selon la CGT, le PDG de Ratier-Figeac aurait validé un accord qui porte sur 120 euros d'augmentation par mois pour les salariés qui gagnent moins de 2000 euros, 90 euros par mois pour ceux qui gagnent entre 2000 et 2500 euros, 60 euros mensuel pour les salaires entre 2500 et 3500 euros. Les salariés qui gagnent plus de 3500 euros par mois toucheront 40 euros mensuels.

La CGT espère remobiliser les grévistes à la rentrée

Fabien Rayaud, membre de la CGT parle d'un conflit exemplaire : "Le compte n'y est pas, surtout avec les richesses qu'on produit dans cette entreprise, mais les salariés grévistes décidé de suspendre le mouvement en Assemblée générale pour se concentrer sur les batailles à venir. Un conflit long est difficile à supporter financièrement pour les grévistes, ça a été un paramètre non-négligeable. Mais les salariés restent déterminés à obtenir d'autres avancées sociales dans les semaines qui viennent, dès la rentrée de septembre."

La grève est sera levée ce vendredi à 7 heures du matin.