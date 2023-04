"La grippe aviaire a tué notre entreprise", Paule Baylacq met la clé sous la porte après 30 ans à Nousty

Après 30 ans d'existence en Béarn, l'entreprise Paule Baylacq a fermé à la fin du mois de janvier. Devant le magasin à Nousty, une pancarte est affichée sur laquelle on peut lire "La grippe aviaire a tué notre entreprise". Cela concerne le site de Nousty et le magasin de Lee. L'atelier et la boutique à Nousty sont en attente d'un repreneur explique le co-gérant Claude Borde-Baylacq.

Une entreprise familiale victime d'un dommage collatéral

Message de fermeture de l'entreprise Paule Baylacq à Nousty © Radio France - Marion Aquilina

Séverine Lohr travaille dans l'agence immobilière Log'Ici juste à côté de Paule Baylacq à Nousty : "On disait Paule Baylacq, honnêtement tout le disait 'Ah oui je vois où c'est, en face du Centrakor !' Parce qu'en plus ici dans le coin il n'y a pas beaucoup de magasins de ce style-là qui font du pur local."

Une fermeture bien triste aux yeux de Séverine Lohr : "Eux ils étaient vraiment axés sur le canard, donc plus de canard, plus de canard. En décembre, ils n'ont pas fait le chiffre qu'ils ont fait d'habitude. Ils ont résisté quand même malgré tout avec ça. Il y a eu Noël et les clients mais avec la pénurie de canards, ça n'a pas suffi..."

Certains salariés au chômage, d'autres en formation

Le site de Paule Baylacq à Nousty © Radio France - Marion Aquilina

La filière canard souffrait depuis plusieurs mois et dans la zone d'activités sur la route de Tarbes, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'un "dommage collatéral" pour Paule Baylacq. Perrine Castagnet de l'entreprise CPMM menuiserie à Nousty a réagi suite à la fermeture : "Je suis surprise parce que c'était une entreprise qui était là depuis longtemps et qui avait sa renommée mais pas surprise parce qu'en étant au contact de nos clients notamment agriculteurs on sait très bien l'impact qu'a eu la grippe aviaire sur ces métiers-là." Sur place un pot d'adieu a été organisé lors de la fermeture de l'atelier et des magasins à Nousty et à Lée.

