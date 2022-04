Un coup de massue pour un éleveur haut-viennois frappé par la grippe aviaire

La volaille française traverse la pire crise de grippe aviaire de son histoire. 1348 élevages ont été décimés en six mois, selon les derniers chiffres du Ministère de l'agriculture. La Haute-Vienne, passée entre les mailles du filet depuis 2005, n'y échappe pas cette fois-ci. Deux foyers de contamination ont été découverts dans le sud du département.

12 000 canards abattus

" Ça n'a jamais été autant palpable de me dire qu'à la fin de l'année je ne serai peut-être plus agriculteur" témoigne Stéphane Nauche, l'éleveur touché dans la commune du Chalard. A la découverte de l'infection de ses palmipèdes, l'éleveur qui a repris l'exploitation de ses parents a dû faire abattre ses 12 000 canards. "En termes de trésorerie, le temps que je touche les indemnisations, j'ai besoin d'argent, de trésoerie, pour continuer mon activité car derrière, les exploitations continuent." Pour cause, les canards, représentent 75 % de son activité. "Et même si je voulais simplement racheter une couvée, ça n'est pas possible, car ce virus provoque une difficulté d'approvisionnement de cannetons", précise-t-il.

On ne maîtrise rien sur le niveau de la maladie à échelle nationale, c'est très virulent et on subit.

Stéphane veillait pourtant à respecter strictement les consignes sanitaires. Depuis six mois, ses bêtes confinées dans son hangar de 2 000m2 n'avaient pas vu la lumière du jour depuis 6 mois. Mais un matin, l'éleveur s'est aperçu qu'elles ne se nourrissaient plus. "J'ai immédiatement fait venir un vétérinaire... Et toutes se sont avérées positives" raconte l'éleveur, le regard abattu. "J'ai fait mon maximum et je n'ai rien à me reprocher. Mais voilà c'est un virus qui peut être aéroporté. On ne maîtrise rien sur le niveau de la maladie à échelle nationale, c'est très virulent et on subit."

L'incertitude pesante

Son exploitation, désormais entièrement dépeuplé, est mis sous cloche. Devenu une zone de protection (ZP) et de surveillance (ZS), le bâtiment est devenu inaccesible le temps que les lieux soient entièrement désinfectés. Un coût de 3 000 euros, qui s'ajoute aux lourdes charges de Stéphane.

S'il croise les doigts pour redémarrer son activité dès cet été, pour l'instant l'éleveur navigue à vue. " Les vétérinaires sanitaires ne m'ont pas encore communiqué de grille d'indemnité. A ce jour je n'ai aucune idée de la hauteur à laquelle je pourrai amortir mes pertes..."