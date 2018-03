Ils ont masqué leurs vitrines de grandes banderoles blanches pour afficher leur colère. Les commerçants et les artisans déjà installés dans les 148 communes déclarées "zone franche" crient à la concurrence déloyale face aux exonérations de charges dont bénéficient les nouveaux installés.

Nord-Pas-de-Calais, France

La grogne s'organise dans la région de Lens. Au total ce sont 148 communes de l'ancien bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais qui figurent sur la carte des nouvelles zones franches attribuées aux secteurs les plus sinistrés pour faciliter l'implantation de nouvelles activités. Qui dit "zone franche" dit exonération partielle ou totale de certaines charges: les cotisations URSSAF par exemple ou bien encore l'impôt sur les sociétés ou la nouvelle taxe professionnelle. Une exonération sur 5 ans et un rétablissement progressif ensuite des charges dues.

Et nous qui sommes installés depuis des années ou quelques mois seulement?

A Wingles, Cathy Giraud ne décolère pas. C'est elle qui est à l'origine du mouvement de grogne qui s'est déclaré hier dans le secteur. "La CFE par exemple, c'est l'ancienne taxe professionnelle, pour un commerce comme le mien de 100 ou 150 M2 c'est plus de 2000€ par an que les nouveaux installés n'auront pas à payer par exemple"! Alors tous invoquent la concurrence déloyale dont ils sont victimes.

Grifil est la mascotte des commerçants en colère, dessinée par Régis Grébent © Radio France - Claire Mesureur

S'ils n'ont pas de charges et vendent la baguette 50 centimes je n'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte

A quelques kilomètres de Wingles, le boulanger de Meurchin fait le même constat. Le 27 mars ça fera un an qu'il s'est installé. A quelques mois près, il aurait pu bénéficier de toutes ces exonérations. "Sans charges à payer les concurrents pourront casser les prix, je ne vois pas comment je pourrai faire face".

Alors les commerçants et les artisans demandent à bénéficier eux aussi de certaines aides, des exonérations ou des aides à l'embauche par exemple.