La grosse colère des producteurs d'oignons de Côte-d'Or

Dès 9h du matin ce samedi une quinzaine d'entre eux -affiliés à la FDSEA- se sont rendus dans plusieurs supermarchés de la région d'Auxonne: Casino, Lidl, Intermarché, Leclerc... Ils ont remplis des caddies de montagnes de produits en tout genre qu'ils ont abandonnés sur les tapis de caisse!

Une action symbolique pour protester contre le prix d'achat des centrales des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). Il faut dire que produire un kilo d'oignon revient à 14 centimes d'euros alors que le prix payé aux producteurs est inférieur à 4 centimes! Les producteurs de Côte-d'Or n'en peuvent plus. Ils dénoncent les marges de la grande distribution mais également la concurrence déloyale -selon eux- de l'oignon espagnol.

Gérard Porhel responsable de l'usine TDB Côte-d'Or, producteur-conditionneur, d'oignons à Champdôtre près d'Auxonne, porte-parole de la contestation © Radio France - Thomas Nougaillon

Gérard Porhel, leur porte-parole a pris à parti les directeurs de magasins. Par ailleurs responsable de l'usine TDB Côte-d'Or qui produit et conditionne des oignons à Champdôtre près d'Auxonne pour les supermarchés, il leur a lancé "on est en train de crever". "L'oignon vous me l'achetez à 2 centimes, vous le revendez à 89 centimes... y a pas marqué "pigeons" sur nos têtes".

Le coup de gueule de Gérard Porhel auprès du directeur du supermarché Lidl d'Auxonne

Dans les rayons les producteurs d'oignons ont expliqué les raisons de leur mobilisation aux clients des supermarchés © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette crise a débuté au mois de février dernier... Pour en sortir, les professionnels de la filière encouragent la grande distribution à maintenir la mise en avant de l'oignon jaune français... Et ils appellent surtout les grossistes à stopper les importations d'oignon espagnol et ce jusqu'en juin prochain. Cette situation met à mal le démarrage de la prochaine récolte disent-ils. "La situation est telle que, dans certaines régions, les producteurs ou metteurs en marché ont commencé à détruire en méthanisation certains lots".

Les producteurs d'oignons en route pour une action symbolique © Radio France - Thomas Nougaillon

Les producteurs dénoncent une situation ubuesque d'autant que l'on est même pas en surproduction en France. "Cette année on a produit 315 mille tonnes dans tout le pays, l'an dernier on était à 340 mille tonnes et pour être dans cette situation il faudrait qu'on soit à 360 mille tonnes... Et malgré le fait qu'on ne soit pas en surproduction on va jeter, on va détruire plus de 20% de notre production cette année" enrage Gérard Borhel. Mais cette année les centrales d'achats ont préféré s'approvisionner ailleurs, notamment en Espagne, regrette t-il.

Ils dénoncent la concurrence déloyale de l'Espagne

"L'Espagne produisait par le passé 500 mille tonnes, cette année ils ont produit 1 million 200 mille tonnes. Et ils arrivent à mettre cette marchandise sur le marché Français avec des coûts de transports inférieurs à 5 centimes. En plus ils utilisent une main d'oeuvre équatorienne, des travailleurs détachés qu'ils paient 4 euros de l'heure contre 11 euros de l'heure pour nos salariés, ça ça ne peut pas fonctionner. Les contrats de travail devraient être les mêmes pour tous!"

Gérard Porhel demande aux directeurs de supermarchés de faire remonter l'information à leur hiérarchie: "nous ne voulons pas crever" © Radio France - Thomas Nougaillon

Il y a en Côte-d'Or 77 producteurs d'oignons, ils sont 43 rien que dans le canton d'Auxonne. Pour ces agriculteurs, l'oignon représente jusqu'à 30% du chiffre d'affaire. L'opération dans les supermachés s'est terminée aux alentours de 14 heures. Si la situation ne s'améliore pas ils reviendront. Et cette fois ce ne sera pas pour une action symbolique ont ils promis.

Damien Jolibois exploite, selon les années, entre 15 et 30 hectares d'oignons sur ses terres à Longecourt-en-Plaine © Radio France - Thomas Nougaillon