Cela dépend de la météo et du prix, mais septembre marque toujours le début de la campagne de livraison. Et cette année, les prix sont à la hausse.

Puy-de-Dôme, France

Il fait encore beau mais les plus prévoyants font déjà remplir leur cuve. Depuis une semaine, les coups de fil sont bien plus nombreux à l'entreprise Puyfoulhoux à Moissat, entre trente et cinquante selon les jours. Il n'y a pas eu beaucoup de commandes précoces pendant l'été, les clients attendaient dans l'espoir de voir le prix du fioul baisser. Une attente pour rien, le baril de pétrole augmente tout comme les taxes, et la tendance pour les semaines à venir n'est pas à la baisse.

Le prix du litre de fioul varie tous les jours. Actuellement, il tourne autour de 90 à 95 centimes. Ce n'est pas un record, le litre a déjà atteint et dépassé un €uro, mais il est parfois aussi descendu à 60 centimes. La facture peut donc très vite grimper.

C'est le cas pour Georges. Cet habitant de Beauregard-l'Evêque remplit sa cuve environ deux fois par an, il faut dire qu'elle n'est pas très grande. Deux jours après avoir passé commande, c'est Daniel qui assure la livraison; 1293 litres au total pour remplir quasiment à ras bord. Quant à la facture, elle est de 1196 €uros, pratiquement 200 €uros de plus que pour une livraison identique l'année dernière.

L'heure de la facture © Radio France - Emmanuel Moreau

Daniel assure en ce moment une quinzaine de livraisons par jour. Un rythme qui devrait encore augmenter durant le mois de septembre.