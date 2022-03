La guerre en Ukraine a déjà des répercussions sur les agriculteurs basques

Après deux semaines de guerre en Ukraine, le prix des énergies et des matières premières n'arrête pas de grimper et le manque d'offre en pétrole cause des pénuries dans la branche agricole.

Le soja et le colza coutent beaucoup plus cher depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors qu'ils sont essentiels pour nourrir le bétail.

L'invasion en Ukraine a bouleversé la géopolitique européenne, la campagne présidentielle en France, mais aussi les cours des matières premières sur les bourses du monde entier. Ce qui inquiète les agriculteurs qui commencent à voir leurs factures s'élever.

Le prix du GNR explose

Dans l'exploitation d'Emmanuel Bereau, 35 hectares de maïs, trois hectares de piments et beaucoup de prairies pour ses 85 vaches, coincés entre la Rhune et Saint-Pée-sur-Nivelle, le tracteur sert tous les jours. Le problème c'est qu'il consomme dix litres de gazole non routier (GNR). "Je l'ai fait rentrer il y a quinze jours, par rapport à l'apport précédent, on a pris une gifle énorme, il y avait 25 euros de plus au 1.000 litres".

Et pourtant c'est une affaire confirme l'agriculteur, qui utilise chaque année 20.000 litres de carburant pour faire avancer son tracteur. S'il avait fait le plein cette semaine, il aurait payé 50 euros de plus les 1.000 litres.

"20.000 euros à 50 euros de plus au 1.000 litres, ça fait quand même une somme qui pourrait servir à autre chose" – Emmanuel Bereau

Il y a aussi les cours du blé, du colza, du soja qui ont augmenté au fil des jours depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a aussi l'azote, qui sert d'engrais. "On va devoir serrer la vis sur les quantités qu'on met", constate Emmanuel Bereau, qui avait négocié un prix à l'année. Mais le soja, riche en protéines, est indispensable si l'agriculteur senpertar veut voir ses vaches produire toujours autant de lait. Heureusement pour cette légumineuse, "on a un prix fixé à l'année... encore faut-il que le fournisseur le respecte", s'inquiète l'éleveur.

Emmanuel Bereau doit ajouter quatre kilogrammes de soja par vache et par jour dans son mélange de foin, de paille, de maïs et d'herbe, pour bien nourrir son bétail. © Radio France - Simon Cardona

Rupture de pots en plastique

Même inquiétude à Ascain, sous les serres de la Nivelle, une exploitation de 5.000 m² reprise depuis janvier par Charlotte Lassourreille et Mélanie Ugarte. Même si le GNR sert un peu pour chauffer les serres tunnels l'hiver, c'est surtout les pots en plastique (et donc à base de pétrole) qui posent un problème. "On passe les commandes sans savoir à quel prix on va les acheter et à quel moment on les aura", reconnait l'horticultrice Mélanie Ugarte.

Charlotte Lassourreille et Mélanie Ugarte ont repris les serres de la Nivelle à Ascain en janvier 2022, pour vendre des plantes vertes, des légumes et du piment. © Radio France - Simon Cardona

Pour les géraniums du printemps aucun souci, mais il faudra absolument que les milliers de pots en plastique commandés pour les chrysanthèmes de l'automne arrivent avant le début de l'été.

Une aide financière réclamée par le syndicat majoritaire

"Il faut que l'État couvre partiellement l'envolée des coûts du GNR, avance Franck Laborde, président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles des Pyrénées-Atlantiques (FDSEA). Au-delà d'une mesure de baisse des taxes qui généralement prend du temps, ce que nous demandons, c'est une indemnisation qui peut se faire par le biais d'un chèque. Surtout au moment où les travaux de printemps, que ce soit pour les cultures ou les prairies, vont commencer."

Interpellé sur le sujet au Salon de l'agriculture, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a promis d'apporter des réponses aux agriculteurs au plus tard la semaine prochaine. Mais il n'y aura pas de "quoiqu'il en coute", comme pour le Covid-19.