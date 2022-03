La guerre en Ukraine : des conséquences négatives pour l'économie au Pays basque

50% de la matière première utilisée par le laminoir des Landes de Tarnos provient de Russie et d'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, la direction du groupe cherche des alternatives. Elle assure avoir besoin de nouveaux fournisseurs d'acier mais les choix à faire sont plutôt compliqués en temps de guerre.

Le secteur est conscient que les prix et les coûts de production vont continuer d'augmenter. D'autre part, la hausse du coût de l'énergie embarrasse aussi les entrepreneurs. Pour l'instant personne ne parle de restructuration mais la situation est critique. Le sujet est très délicat lance même le directeur du laminoir des Landes. Autour de Bayonne et dans le Béarn, d'autres grands groupes industriels et agricoles sont dans la même situation et craignent de voir leur activité diminuer.

Échanges avec la Russie et l'Ukraine

Avec des exportations d'une valeur de 40 millions d'euros et des importations de 16,4 millions, la Russie est actuellement le treizième client des Pyrénées Atlantiques. Les échanges ont même connu une hausse de 22% entre 2018 et 2021. De son côté, l'Ukraine est le vingtième client du département basco-béarnais avec près de 19 millions d'euros à l'export et pratiquement treize millions à l'import.

Au Pays basque aussi, l'approvisionnement d'hydrocarbures inquiète. En Europe, 27% du pétrôle provient de Russie et le pourcentage monte même à 40% concernant le gaz.