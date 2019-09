La guinguette de Rochecorbon limite la vitesse des vélos

Deux chicanes ont été installées en ce début d'été pour ralentir les vélos qui circulent à proximité de la guinguette de Rochecorbon. Une initiative partagée par les clients, les gérants et même les cyclistes rencontrée sur place.

Tours, France

Tout l'été, les vélos ont été obligés de ralentir à l'approche de la guinguette de Rochecorbon. Pour cela, deux chicanes ont été posées, sur 40 mètres de longueur. La guinguette voit toujours autant de monde venir y danser ou se reposer et boire un verre en bord de Loire.

Une décision contestée par le collectif cycliste qui dénonce, via un communiqué de presse, une " occupation abusive du terrain ". Pourtant, les gérants de la guinguette peuvent occuper l'espace comme ils le souhaitent, puisque ce terrain est à eux, rappelle le maire de Rochecorbon, Bernard Plat. " Moi le premier, j'ai été surpris d'apprendre que ce n'était pas le domaine publique mais que même le chemin faisait partie de ce terrain privé ", explique-t-il.

D'autant que la volonté en posant ces chicanes est surtout de rappeler que c'est une route commune aux piétons et aux cyclistes. Bernard Morisseau est le patron de la guinguette depuis 21 ans et selon lui, " il faut prendre en compte que le chemin n'est pas uniquement fait pour les cyclistes. On ne demande pas aux cyclistes de s'arrêter mais d'aller moins vite ".

Quoi qu'il en soit, ces chicanes sont ponctuelles, elles seront enlevées après la fermeture de la guinguette, dimanche prochain.