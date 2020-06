La Halle : Beaumanoir améliore son offre et envisage de reprendre 150 salariés du dépôt de Montierchaume

Un peu d'espoir pour les salariés berrichons de La Halle. Alors que les 489 employés des dépôts logistiques de l'enseigne à Issoudun et à Montierchaume s'inquiètent de leur avenir, une offre de reprise pourrait sauvegarder davantage d'emplois dans l'Indre qu'initialement prévu. C'est celle du groupe breton Beaumanoir, propriétaire de Morgan et Cache-Cache et également candidat à la reprise de Naf-Naf, qui s'intéresse désormais au dépôt de La Malterie à Montierchaume.

"On a eu une réunion avec l'ensemble des délégués de La Halle et on a rencontré le repreneur Beaumanoir, qui a fait une amélioration de son offre en reprenant le dépôt logistique de La Malterie avec 150 salariés", explique Vincent Pichon, secrétaire général de la CFDT dans l'Indre, pour la branche Services. "Mais pour la reprise de ce dépôt, il lui faudrait une aide financière, et c'est là que la CFDT en appelle à tous les acteurs politiques du département pour qu'ils se penchent sur le dossier rapidement".

150 salariés repris sur 202 sur le site de La Malterie ?

"Au début, Beaumanoir n'était pas intéressé par la reprise des dépôts, seulement par les magasins. Mais il s'avère que leur logistique est située dans le Nord, donc le Centre doit les intéresser pour la distribution dans les magasins", estime-t-il. "C'est une bonne nouvelle pour les salariés, ça fait plaisir. Il faut maintenant boucler le budget pour déposer le dossier au tribunal", se réjouit le syndicaliste, qui précise que des représentants de Beaumanoir sont venus visiter le dépôt la semaine dernière. Le groupe breton pourrait donc reprendre 150 des 202 salariés de La Malterie. Cette offre ne prend pas en compte le dépôt logistique d'Issoudun, où travaillent 287 personnes.

Les offres peuvent être améliorées jusqu'à la fin du mois, avant un jugement du Tribunal de commerce de Paris attendu entre le 6 et le 15 juillet, et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) entre la mi-juillet et la mi-août. Une semaine après la mobilisation à Issoudun, une nouvelle manifestation de soutien aux salariés aura lieu ce samedi 20 juin à Châteauroux, au départ de Belle-Isle à 9h30.