Le groupe breton Beaumanoir rachète "La Halle"

Après avoir essuyé un échec dans la reprise de l'enseigne Naf-Naf au mois de juin, ce mercredi 8 juillet, le groupe malouin Beaumanoir se félicite d'avoir été retenu pour reprendre une partie des magasins "La Halle".

L'offre a été validée par le tribunal de commerce de Paris. La fin d'une longue attente pour les 5.391 salariés du groupe Vivarte. Avec cette reprise, le Breton s'engage à sauvegarde 2.520 postes. Ce plan devrait sauvegarder 366 des 600 magasins répartis un peu partout sur le territoire. L'activité de l'entrepôt logistique de Montierchaume dans l'Indre est elle aussi préservée.

Une enveloppe de 60 millions d'euros

Pour accompagner la relance de la marque La Halle Beaumanoir a également prévu une enveloppe de 60 millions d’euros. "La Halle est une marque française emblématique sur le marché de la mode à petits prix, et nous sommes ravis qu’elle vienne compléter notre offre de marques actuelle. Nous avons pour cela conçu et proposé un projet global fort et engagé pour la marque qui va pouvoir bénéficier de tout notre savoir-faire et de nos technologies pour lui donner de vrais moyens de développement", déclare Roland Beaumanoir, président du groupe du même nom dans un communiqué.

Regroupant les marques Bonobo, Cache-Cache, Bréal, le groupe Beaumanoir compte aujourd'hui 2.700 points de vente dans le monde.