La Halle : le député Nicolas Forissier va défendre le dossier auprès du ministère du Travail

Les discussions continuent autour des deux dépôts logistiques de la Halle dans l'Indre, menacés de fermeture. Le site d'Issoudun et celui de Montierchaume emploient au total près de 500 personnes. Le groupe Vivarte attend des offres de reprises mais pour l'heure, seuls les magasins intéresseraient les repreneurs qui ne se positionneraient pas pour les deux dépôts indriens. Alors que se tenait hier un comité de groupe et qu'aura lieu demain vendredi un CSE, la CFDT a demandé à rencontrer ce jeudi le maire de Châteauroux Gil Averous et le député LR de l'Indre Nicolas Forissier.

Le syndicat entend que les élus fassent pression pour obtenir les meilleures conditions de départ pour les salariés licenciés ainsi qu'un véritable plan de formation vers des filières qui recrutent localement.

Le député Nicolas Forissier a également été invité à porter auprès de l'Assemblée nationale une véritable proposition de loi pour "réglementer l'interventions de spéculateurs agressifs dans le capital de groupe français" explique la CFDT.

Nicolas Forissier s'entretiendra lundi avec des membres du cabinet de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail sur le dossier Vivarte. Il doit également rencontrer Patrick Puy, PDG de Vivarte, en début de semaine.