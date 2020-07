Les magasins La Halle d'Auxerre et Sens font partie de ceux qui ont trouvé un repreneur selon les syndicats du groupe. Ceux d'Avallon et Tonnerre attendent encore de connaître leur sort.

La Halle : les magasins d'Auxerre et Sens repris

Les magasins d'Auxerre et Sens sont sauvés selon le syndicat CFE La Halle

Ils font partie des 366 magasins La Halle qui sont repris par le groupe Beaumanoir : les boutiques d'Auxerre et Sens sont sauvées d'après le syndicat CFE La Halle. Celle de Sens, avec onze salariés, est la seule dans l'Yonne à vendre à la fois des vêtements et des chaussures : son avenir était plutôt assuré. La boutique auxerroise et ses trois salariées est également hors de danger.

L'épée de Damoclès pèse en revanche toujours sur les magasins de Tonnerre et Avallon, qui ne font pour l'heure pas l'objet d'une offre de reprise.