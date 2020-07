Dans l'Yonne, l'inquiétude des salariés de La Halle menacés de fermer

Ils sauront dans la journée si leurs magasins sont repris ou non : les salariés de La Halle dans l'Yonne attendent comme un couperet la décision du tribunal de commerce de Paris, qui doit trancher sur les offres de reprise du groupe et ses 830 magasins. Si les boutiques d'Auxerre et Sens ont eu des propositions de reprise, ce n'est pas le cas pour celle d'Avallon et Tonnerre : sept salariés pourraient y perdre leur emploi.

"La suite, on ne la connait pas du tout, lance Marie, qui travaille au magasin d'Avallon. _On a appris qu'on pouvait potentiellement fermer du jour au lendemain_, comme à la fin de l'été. On n'a pas de date". Selon elle, une autre entreprise serait chargée de faire la liquidation en cas de fermeture : "on est une équipe familiale, on travaille là depuis 14 ou 20 ans, et on ne va peut-être plus travailler ensemble demain".

C'est toute une famille qui va partir avec La Halle.

Même inquiétude à Tonnerre pour les quatre salariés. Ceux d'Auxerre et Sens, sont un peu plus sereins. Les 11 employés du magasin sénonais, seul magasin du département à vendre à la fois chaussures et vêtements, peuvent compter sur leur bon chiffre d'affaires et l'afflux de clients pour intéresser un repreneur.