La hausse des défaillances d'entreprises en Isère en 2022 s'explique par un effet de rattrapage

En 2022, le Tribunal de commerce de Grenoble a traité 472 dossiers d'entreprises en difficulté - principalement des sociétés sans aucun salarié. "Vous allez me dire : c'est la catastrophe !" commence Valérie Denu, la présidente du Tribunal. Avant de tempérer : "... et je vous dirai : non ce n ’est pas la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu’on est encore 17% en dessous de 2019. Et vous savez qu'en 2020, il y a eu une baisse de 55% des défaillances d'entreprise. On est bien aujourd'hui dans une forme de rattrapage."

Prévention

Valérie Denu explique que des chefs d'entreprise qui n'étaient pas venus pendant la crise du Covid parce qu'ils étaient aidés, notamment au travers du PGE (prêt garanti par l'État), ont depuis sollicité le tribunal. La plupart du temps, les procédures aboutissent à une liquidation.

Valérie Denu encourage d'ailleurs les chefs d'entreprise en difficulté à se rapprocher sans délais du tribunal de commerce. La juridiction propose des rendez-vous de prévention gratuits et anonymes. Si la société n'est pas en cessation de paiement, cette mesure permet de sauver 70% des entreprises, souligne la présidente.

Inflation et ralentissement de la croissance en 2023

D'autant que le phénomène de rattrapage devrait se poursuivre. "La reprise, surtout après la Covid puis la guerre en Ukraine ont créé de l’inflation qui est très importante, souligne Valérie Denu. Il y a aussi en plus des problèmes de production, parce que certaines entreprises me disent tous qu’ils ont beaucoup de mal à recruter. Donc quand on cumule tout ça, ça générait aussi une baisse du pouvoir d’achat, ce qui aura une répercussion bien sûr sur le PIB."

La Banque de France prévoit une croissance de 2,3% en 2022, et autour de 0,3% sur 2023. "Automatiquement il y aura plus de difficultés. Donc on s’attend nous à un rattrapage comme cette année, en plus des arrivées de sociétés qui souffriront parce que la situation est plus difficile. Il y a déjà des sociétés qui viennent pour ça : depuis la fin de l'année on a eu une accélération des procédures collectives, depuis 3-4 mois."