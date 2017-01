La hausse des frais bancaires affectera surtout les "petits" clients, regrette l'association CLCV

La plupart des services bancaires augmenteront en 2017 et les "petits" clients comme les plus en difficulté seront les plus affectés, selon l'enquête annuelle de l'association de consommateurs CLCV, qui appelle le gouvernement à encadrer les frais liés aux incidents bancaires.

Clients modestes, voire en difficulté, des banques "en dur" c'est-à-dire ayant un réseau d'agences et pas seulement un site web : ils sont ceux qui encaisseront le plus durement les hausses des tarifs bancaires qui entreront en vigueur le 1er février. C'est ce qu'affirme dans son enquête annuelle publiée mardi l'association de consommateurs CLCV.

Une augmentation de plus de 11% en quatre ans

D'après cette étude, publiée mardi, qui passe au crible les tarifs de 136 établissements en France métropolitaine et en outremer, ces "petits" clients subiront une hausse de 1,75% du coût moyen du panier de services le plus avantageux, au prix de 71,49 euros annuels en métropole. En se basant sur ses précédentes études annuelles, la CLCV estime que cela représente une augmentation de plus de 11% sur quatre ans, alors que sur la même période l'inflation s'est établi à 1,9%.

Un petit client règlera en moyenne 71,49 euros par an, un consommateur moyen 149,33 euros et un grand client 211,60 euros. Pourquoi les banques ciblent-elles les petits clients, a demandé Franceinfo au président de la CLCV : selon lui les établissements bancaires "profitent de la dépendance des clients qui ont des petits budgets. Tout ça juste pour avoir des marges absolument extraordinaires et des taux prohibitifs". Par exemple, quand vous avez une saisie sur votre compte, ça veut dire que votre situation financière n’est pas bonne, et bien vous avez 100 euros de frais minimum pour une créance de 120 euros."

Tout augmente, notamment les opérations les plus courantes" - Jean-Yves Mano, président de l'association de consommateurs CLCV

"Besoin de régulation"

Les hausses de tarifs concernent particulièrement les frais de tenue de compte, les cartes bancaires classiques à débit immédiat, les retraits aux distributeurs, les virements en agence, les oppositions sur chèque, les chèques de banque et les transferts de PEL, énumère CLCV dans son étude.

Les frais de tenue de compte, qui ont largement fait débat ces dernières années, sont aujourd'hui généralisés, est-il indiqué, car seules 14 banques du panel ne les appliqueront pas cette année. Ils s'élèveront de 6,60 euros au minimum à 71,80 euros au plus. En revanche, côté banque en ligne, la facture annuelle moyenne tombe à 8,47 euros pour un petit client et à 42,23 euros pour un grand consommateur bancaire. Le président de l'association, Jean-Yves Mano, a interpellé le ministère de l'Économie par courrier, a-t-il indiqué. "Nous pensons qu'il y a encore besoin de réguler les tarifications et qu'il y a une nécessité d'harmonisation des informations concernant notamment les taux pratiqués en matière de découvert bancaire".