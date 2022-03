La hausse des matériaux et la fermeture du marché russe perturbe des entreprises de Côte-d'Or

Combien de temps cette guerre va-t-elle durer ? La question est dans toutes les têtes, et au delà des terribles drames humains, ce conflit peut avoir des conséquences pour certaines de nos entreprises.

Au nord de Dijon, Vernet-Behringer découpe et assemble des poutres en acier pour de nombreuses industries partout en Europe. "Nous faisons 5 à 10 % de notre chiffre d'affaires avec la Russie" détaille Pascal Denis, le dirigeant de cette société qui compte une centaine d'employés. "Après avoir affronté la crise Covid, notre activité relevait enfin la tête. L'année dernière nous avons retrouvé un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros. Je venais justement de faire renouveler mon visa pour partir retrouver nos clients en Russie, et tout s'arrête à nouveau."

"Nous travaillons avec la Russie depuis 15 ans. Je suis en contact avec des clients tout à faits cordiaux et qui sont aussi dépassés par cette situation. Nous n'avions pas de commandes immédiates à honorer, mais c'est un marché sur lequel on pouvait compter. Le risque, si le blocus se poursuit, est de voir ces clients se tourner vers la Chine qui leur tend les bras. "

Commandes bloquées

Cette inquiétude se retrouve aussi du côté de la société TEB qui fabrique des systèmes de vidéo-surveillance à Corpeau et Longvic. Cette entreprise d'une centaine de salariés compte la Russie et l'Ukraine parmi ses clients. "La Russie, c'est environ 10 % de notre chiffre d'affaires" explique Stéphane Bidault, le dirigeant de cette société. "Cela peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros sur l'année. J'ai pour l'instant des commandes qui ne peuvent pas partir."

L'Union européenne a fermé ses liaisons aériennes avec la Russie, et le Bruno Le Maire , le ministre de l'économie a dit vouloir "livrer une guerre économique et financière totale contre la Russie" pour provoquer "l'effondrement de l'économie russe". Une situation comprise par le chef d'entreprise côte-d'orien. "Je ne sais pas si je pourrais compenser le marché perdu, mais je reste solidaire de notre gouvernement" précise Stéphane Bidault.

L'aluminium bat des records

Autre conséquence de ce conflit, il accentue la flambée des prix du pétrole et du gaz, au plus hauts depuis 10 ans. Et il y a aussi un matériau que l'on trouve de plus en plus dans nos maisons et nos vies quotidiennes : l'aluminium atteint un niveau de prix historique. Ce métal demande beaucoup d'énergie pour être produit et la Russie est un des principaux pays exportateurs Cette flambée des prix inquiète la société Technal à Chenôve. Cette entreprise de 60 personnes fabrique des fenêtres et des vérandas en aluminium. Son patron Eric Boudier redoute de mauvaises conséquences pour son chiffre d'affaires : "Je reçois tous les jours des courriers de hausse de matières premières, et ça démarre encore plus fort que l'année dernière. En 2021, la hausse a été de 20% , là ce sera encore plus fort. On peut tabler sur une augmentation de 50 % sur 2 ans ! On ne peut garantir nos prix que sur 15 jours."

"On se demande quand tout cela va s'arrêter" soupire ce patron. "On est face à une vraie inflation, et les salaires ne suivent pas cette hausse, ça posera donc problème."