La flambée des prix de l'énergie prend les mairies vosgiennes à la gorge

Les factures augmentent pour tout le monde : les particuliers comme les collectivités. Dans les Vosges, les communes se préparent à devoir rogner sur leurs investissements et préparent des mesures budgétaires pour ne pas exploser leurs coûts de fonctionnement en 2022.

Helene Decaestecker / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les projections sont ahurissantes. À Gérardmer (Vosges), les factures d'énergie devraient augmenter cette année de 500.000 euros selon le maire socialiste Stessy Speissmann. L'élu envisage de réduire l'éclairage la nuit dans sa commune pour économiser 40.000 euros d'électricité. Mais sa situation n'est pas unique.

"Ce qui me coûtait jusqu'à présent 250.000 euros par an va m'en coûter 350.000."

A Thaon-les-Vosges, la mairie est prise à la gorge. Cédric Haxaire vient de renégocier le contrat de chauffe. "Ce qui me coûtait jusqu'à présent 250.000 euros par an va m'en coûter 350.000." Cent-mille euros de plus rien que pour chauffer les bâtiments. L'élu de droite voit le million d'euros qu'il souhaitait consacrer à l'investissement fondre comme neige au soleil pour couvrir la hausse des factures. "J'en parle à mes collègues, qui aujourd'hui disent je gèle mes projets d'investissements par ce que je n'ai pas les moyens."

Un gel des investissements

Tous les coûts de fonctionnements augmentent, que ce soit l'électricité pour éclairer les rues, le chauffage des bâtiments municipaux, l'essence des services communaux, mais aussi les tarifs des prestataires, pour refaire le bitume ou cuisiner les repas de la cantine.

Des économies de bout de chandelle

Alors en plus des mesures budgétaires, les mairies tentent d'économiser sur tout. À Thaon-les-Vosges comme à Saint-Dié-des-Vosges, on a par exemple réduit ou éteint le chauffage dès que possible. En espérant, comme partout, que la hausse des prix s'arrête un jour.