La hausse des prix de l'énergie va heurter tous les ménages, prévient la Banque de France Occitanie

Journée spéciale présidentielle ce jeudi sur France Bleu Occitanie en partenariat avec France 3. Le premier de quatre rendez-vous thématiques le jeudi en vue de l'élection des 10 et 24 avril pour parler de vos préoccupations. Premier thème ce jeudi : le pouvoir d'achat. Lundi, la ministre de la Fonction publique a assuré que la valeur du point d'indice des fonctionnaires serait dégelée "avant l'été", après plusieurs années de blocage. L'inflation n'a jamais été "aussi forte depuis 1991", a justifié la ministre. Selon l'INSEE mercredi soir, l'inflation pourrait dépasser les 4% sur un an en mars en France. On était déjà à 4,1% en février. Depuis plusieurs semaines, on assiste à une hausse spectaculaire du prix de l'essence (à plus de deux euros le litre) et des prix de l'énergie. Hausse aussi des produits alimentaires de première nécessité.

La Banque de France s'occupe d'accompagner les TPE (très petites entreprises) mais aussi des familles en difficulté (surendettées). L'année dernière, l'institution a compté 10.296 dossiers de surendettement déposés. Son directeur en Occitanie Stéphane Latouche ne constate pas pour le moment de hausse du nombre de dossiers en 2022. Mais il prévient : cela pourrait arriver dans les semaines à venir.

"Nous sortons de six années où le pouvoir d'achat a progressé d'environ 1% par an de 2016 à 2021, et de 1,9% l'année dernière grâce à une inflation faible et à un fort dynamisme du marché travail au niveau national et en Occitanie. L'économie régionale et les ménages régionaux entrent dans cette terrible crise dans une situation plutôt favorable. Mais nous sommes très vigilants car ces difficultés d'approvisionnement et les prix des matières premières et de l'énergie sont très élevés. Et bien évidemment ça va heurter frontalement tous les ménages au titre de leurs dépenses d'énergie. Mais il est encore un peu tôt pour vous dire de façon précise quelles en seront les conséquences."

Dans ce contexte, la CGT et l’Unsa appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle ce jeudi pour réclamer une hausse des salaires, du pouvoir d’achat, des bourses étudiantes et des pensions pour les retraités. Des rassemblements sont prévus à Toulouse ainsi qu'à Paris, Lyon et Marseille notamment.