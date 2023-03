La hausse des prix dépasse 17% dans l'Yonne, des consommateurs ne peuvent plus acheter de fromage

Le stand des Leroux ne semble pas désemplir au marché d'Auxerre. Aline vient de prendre du comté, du brie de Meaux. Mais c'est pour quelqu'un d'autre qu'elle fait les courses. "Quand c'est pour moi, je ne prends pas ces fromages-là", avoue-t-elle. "C'est trop cher pour mon budget. Je me contente de coulommiers premier prix."

Avant la guerre en Ukraine et l'inflation qui en a suivi, Aline arrivait à "acheter un roquefort, un fromage de chèvre. Aujourd'hui, c'est impossible ! Et parfois, je ne prends même aucun fromage. Je me fais une raison." Retraitée, avec une petite pension de 800 euros, et un travail à côté d'aide à domicile pour compléter, Aline n'a plus de quoi se payer un bon fromage.

Le panier France Bleu un euro plus cher qu'en janvier

Selon notre panier France Bleu/franceinfo réalisé par le cabinet NielsenIQ, le fromage a augmenté de près de 20% sur un an, sensiblement autant que l'inflation moyenne des 37 produits du quotidien composant ce panier. Il coûtait en février en moyenne 108,41 euros dans l'Yonne, près d'un euro de plus qu'en janvier.

Si le fromage augmente moins que le sucre (+54%), la farine (+37% pour le premier prix), et la viande hachée surgelée (+33%), la hausse entraîne des changements de comportement des habitués de la fromagère sur le marché.

Christelle Leroux augmente certains de ses fromages de quelques centimes par semaine, au kilo, obligée de répercuter la hausse de l'énergie et du prix du lait notamment. © Radio France - Thomas Giraudeau

La carte de fidélité nécessaire

Christelle Leroux a l'impression que "les consommateurs achètent moins. Ils ne prennent plus rien de superficiel, mangent ce qu'ils achètent et achètent ce qu'ils mangent." Elle est obligée de répercuter la hausse de l'énergie pour alimenter ses vitrines, ses frigos, mais également la hausse du prix du lait achetée aux éleveurs. "Toutes les semaines, j'augmente de quelques centimes au kilo certains fromages", admet-elle. Y compris les produits locaux , Chaource, Soumaintrain ou encore Epoisses.

Christelle Leroux a créé il y a plusieurs années une carte de fidélité, offrant des réductions de 10% aux clients les plus fidèles, après un certain nombre d'achats, "et ils y tiennent encore plus aujourd'hui."

Bernard et Yvette, un couple de retraités, peuvent encore acheter du roquefort et de la tomme. Mais "si ça continue, on achètera moins. Peut-être que bientôt, on prendra plus que deux morceaux de fromage au lieu de trois", appréhende Yvette. Son mari enchaîne, sur le ton de l'humour : "On tartinera moins épais sur le pain !"