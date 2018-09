Selon l'association CLCV un plein coûte entre 10 et 15 euros de plus par rapport à 2017

Aix-en-Provence, France

Selon l'association CLCV, en un an, le plein de carburant a augmenté de 10 euros pour une petite voiture, de 15 euros pour une grande. La faute essentiellement aux taxes perçues par l'Etat, qui ont bondi de 300 euros en 10 ans. Des chiffres qui se confirment à la pompe auprès des conducteurs : "je fais 40 euros de plein par semaine, à la fin du mois ça fait un budget conséquent" râle Didier. Cet habitant d'Aix-en-Provence fait chaque jour 50 kilomètres aller-retour pour aller travailler : "je n'ai pas le choix, les horaires de bus ou de train ne correspondent pas aux miens, parfois je fais du co-voiturage avec les collègues mais ce n'est pas toujours possible". Et Didier de rajouter, amère : "c'est facile de prendre de l'argent sur l'essence au lieu d'aller taxer le capital, on s'attaque au porte monnaie de Monsieur tout le monde".

Des alternatives au pétrole encore bien peu incitatives

Car c'est un fait, laisser sa voiture au garage n'est pas une mince affaire. Sandra fait 100 kilomètres chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail, elle roule avec une vieille voiture diesel et il lui faudrait au moins deux heures le matin si elle voulait utiliser les transports en commun : "je crois que je vais changer de voiture, opter pour une électrique, le prix du plein ce n'est plus possible."

Comme beaucoup d'automobilistes ce qui coince c'est le prix des voitures électriques : "il faudrait des aides" estime André, retraité. "Et puis avec l'électrique les pièces sont chères, les endroits pour recharger sont rares, ce n'est pas encore efficace ni attractif."

Bientôt un litre de carburant à 2 euros ?

Pour d'autres, de toute façon, la transition est inévitable : "il faudra bien abandonner le pétrole, c'est une énergie fossile" lance Magalie. "Et puis ça pollue, on respire mal, c'est une question de survie". Autre argument, cette prédiction de l'association CLCV : en 2022 le prix du diesel et de l'essence sera à 2 euros le litres selon Patrick Hautière, responsable régional. De quoi faire réfléchir...