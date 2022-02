Quimper : la hausse des prix des carburants pèse sur le budget vacances des familles

Alors qu'ont débuté les vacances scolaires en Bretagne depuis ce samedi 5 février, la hausse du prix des carburants impacte les budgets des vacanciers. Dans les stations essences de Quimper dans le Finistère, certains automobilistes ont décidé de ne pas partir aussi loin que d'habitude pour éviter de dépenser trop, d'autres ne prendront tout simplement pas la route des vacances.

Devant les pompes à essence d'une enseigne de la grande distribution, Lucile se prépare au voyage. Elle et sa famille partent aujourd'hui mais la première dépense s'avère déjà importante. Pour son véhicule standard elle se retrouve à payer 67 € sans faire le plein. "En faisant le plein je peux payer jusqu'à 90 €. Depuis la hausse des prix de l'essence je paye 10 € de plus environ par plein d'essence."

J'ai besoin de partir en vacances avec ma famille."

Ce qui ne l'empêchera pas de partir en vacances pour autant, direction Paris. "La voiture restera garée et ne bougera pas durant tout le séjour, nous prendrons les transports en commun, c'est le prix à payer." Pas question de restreindre les dépenses non plus. Mais Lucile confie que pour rattraper le budget carburant, elle et sa famille se serreront la ceinture à leur retour en Bretagne.

À la pompe voisine, Mathilde ne veut pas se priver non plus. "On a travaillé toute l'année, ce n'est pas le prix du diesel qui va nous empêcher de partir" et pourtant son plein lui coutera aujourd'hui 150 €, "je suis bien obligée de faire avec" dit-elle l'air un peu dépité. "On n'a pas le choix si on veut partir. On ne va pas y aller à pied !"

"Je ne peux même plus partir en vacances comme avant"

En revanche, Pascal, pistolet de diesel en main, va devoir changer ses habitudes. Pour ces vacances de février pas question de dépasser les frontières bretonnes. Tout cela pour économiser, "la hausse du prix de l'essence ça tire sur le budget, on pourra bientôt plus rouler."

Pour Bruno il n'est tout simplement pas question de partir en vacances. Il est artisan peintre basé à Brest et se déplace presque tous les jours vers Quimper. Devant la pompe de sans-plomb 95, la colère l'envahit. "J'ai mis 20 € d'essence pour venir à Quimper et je dois en remettre à nouveau pour repartir." Avec de telles sommes dépensées quotidiennement, c'est plus de la moitié de son chiffre d'affaires qui se retrouve impacté. Conséquence, plus assez d'argent dans les caisses, il doit faire une croix sur les vacances.