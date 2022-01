La hausse du prix de l'électricité ne dépassera pas 4% en 2022 promet Bruno Lemaire

Le gouvernement compte tenir sa promesse de limiter la hausse de la facture d'électricité à 4% cette année. Et pour cela, l'État va obliger EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents.

L'État va contraindre EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents, a annoncé jeudi soir le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Le gouvernement veut ainsi tenir sa promesse de limiter à 4% la hausse de la facture d'électricité des Français en 2022, en pleine flambée des cours de l'énergie et dans un contexte de haute inflation.

Pour contenir la hausse, l'État va donc obliger EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents. Les fournisseurs seront ainsi moins dépendants des marchés, ils pourront acheter plus d’électricité à prix bloqué et devraient répercuter cet avantage sur les factures de leurs clients. Coût estimé pour EDF : environ 8 milliards d'euros, selon le ministre de l'Economie. Sans ces mesures, la hausse aurait été de plus de 35 % au 1er février estime Bruno Lemaire.