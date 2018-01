Auxerre, France

Le gouvernement souhaite aligner progressivement le prix du diesel sur celui de l'essence. Une décision qui a un impact pour les ménages mais aussi pour les professions qui utilisent beaucoup leur véhicule. A commencer par les artisans qui ne devraient toutefois pas répercuter cette hausse sur leur client. Mais pour Jean-Pierre Richard le président départemental de la CAPEB la confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment. Cette hausse va avoir de graves répercussions :"Non seulement c'est une atteinte à la trésorerie des entreprises, mais pensons à nos salariés qui parfois font quarante kilomètres chaque jour pour venir au travail. C'est une atteinte directe à leur pouvoir d'achat. Ils nous diront qu'il faut qu'on les augmente, je ne vois pas comment on va faire."

La CAPEB compte plus de 600 adhérents dans l' Yonne et 2 500 salariés. Autre profession impactée par cette mesure : les infirmières libérales. Elles parcourent en moyenne entre 20 et 40 000 km par an explique Sabrina Durdan, la présidente dans l' Yonne du SNIL, le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux :" On est encore les seuls professionnels à se déplacer à domicile. Les kinés n'y vont plus, les médecins non plus. Si on veut garder une offre de soin à domicile il va falloir trouver une solution. Si la charge devient trop importante en matière de carburant pour les cabinets, on risque de dire effectivement qu'on ne se déplace plus trop loin."

Les 400 infirmières libérales du département espèrent que le remboursement de leur frais kilométriques, le plus bas des professions libérales, sera du coup renégocié cette année.