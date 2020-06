En Haute-Garonne, les entreprises maintiennent un niveau élevé de chômage partiel

Effet d'aubaine ou indicateur d'inquiétude, le chômage partiel reste très utilisé par les entreprises en Haute-Garonne. Avec l'Hérault et le Gard, c'est le département qui a eu le plus recours au dispositif depuis début mars et le début de la crise sanitaire du coronavirus en Occitanie. 329 737 salariés haut-garonnais y sont soumis, principalement dans les secteurs spécialisés scientifiques et techniques, dans le commerce et dans la construction. "C'est la preuve que les entreprises réfléchissent à garder ce qui fait leur richesse : le travail et le savoir-faire des salariés", salue Cédric Caubère, le secrétaire général de la CGT 31, qui pointe aussi du doigt les revers du dispositif. "On a aussi des entreprises qui trouvent un effet d'aubaine et qui profitent du système de chômage partiel", regrette le responsable syndical qui demande que les inspecteurs du travail aient plus de moyens pour intensifier leurs contrôles.

à lire aussi Le recours au chômage partiel largement utilisé par les entreprises des Alpes-Maritimes

Inquiétudes majeures pour les sous-traitants aéronautiques

Ce que les derniers chiffres publiés par le service statistique du ministère du Travail révèlent, c'est l'inquiétude qui pèse sur les salariés de la filière aéronautique. "C'est vraiment ce point-là qui nous alerte", précise Alexandra Nougarède, secrétaire régionale du SNU FSU, le premier syndicat à Pôle Emploi Occitanie. Avant d'ajouter : "les annonces du gouvernement sont très attendues pour ce secteur parce que ce sont là que les inquiétudes résident". La première preuve réside dans les négociations qui viennent de commencer autour d'un accord de performance collective chez Derichebourg pour tenter de réduire la menace qui pèse sur 700 emplois.

Si le maintien d'un fort taux de chômage partiel ne permet pas de se prononcer sur la pérennité des emplois, le nombre d'offres disponibles est en net recul depuis le début du déconfinement. Durant la dernière semaine de mai, on ne note que 78% du niveau d'offres présentes avant le confinement. La déléguée syndicale de Pôle Emploi Occitanie raconte recevoir des sollicitations de certains salariés aujourd'hui au chômage partiel qui s'inquiètent de compter, prochainement, parmi les chômeurs longue durée à l'avenir encore plus incertain.