La Haute-Garonne, le premier département de France d'autoconsommation photovoltaïque individuelle

Sur le toit de la maison de Marie-Hélène à Castelginest, au nord de Toulouse, on peine à distinguer les tuiles, tant les panneaux photovoltaïques prennent de la place. Installés il y a quatre ans, ils permettent désormais à Marie-Hélène d'être en autoconsommation, ce qui signifie qu'elle produit l'électricité qu'elle consomme et qu'elle en revend le surplus.

Un mode de consommation en vogue en France, le nombre d'auto-consommateurs a augmenté de 77% en un an, selon Enedis et son Observatoire français de la transition écologique . La Haute-Garonne se distingue, puisqu'elle est le département de France métropolitaine avec la plus grande puissance d'autoconsommation individuelle photovoltaïque avec 59 mégawatts. Avec l'Isère, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault, c'est le seul département a dépasser les 50 MW.

Un dispositif qui permet à Marie-Hélène d'économiser entre "entre 600 et 900 euros par an environ". Chez elle, tout est à l'électrique, le seul bémol c'est qu'elle doit faire attention à ne pas consommer plus qu'elle ne produit. "C'est sur qu'au niveau de l'amortissement de l'installation, ça va prendre quelque temps, mais on voit déjà les effets", explique-t-elle.

Intérêt des collectivités

Dans le département de Haute-Garonne, l'autoconsommation commence également à attirer du côté des collectivités. Cette fois, on passe de l'autoconsommation individuelle à l'autoconsommation collective. La mairie de Saint-Geniès-Bellevue, au nord de Toulouse, a installé en début d'année des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa salle polyvalente pour un projet d'autoconsommation collective, c'est une première en Haute-Garonne.

"C'est 100 mètres carrés de panneaux photovoltaïques", explique la maire de la communev, Sophie Lay. "Enedis regarde à chaque instant combien d'énergie on produit, et où sont les besoins sur les bâtiments de la commune", précise l'élue. Ce qui signifie que l'équivalent d'électricité produit par les panneaux de la salle polyvalente est ensuite redistribué sur les bâtiments communaux, comme l'école par exemple.

L'intérêt pour Saint-Geniès-Bellevue est environnemental mais aussi économique. "On espère avoir 10% de gain sur la facture d'électricité globale de la commune. On verra dans un an, là ce sont les débuts, mais je pense que ce sera tout benef" avance Sophie Lay ; une économie non négligeable comparée à la hausse de cette même facture ces derniers temps : "On était autour de 80.000 euros par an en 2020, et pour 2022 on est entre 100.000 et 120.000 euros". Depuis, en Haute-Garonne, une dizaine d'autre collectivités se sont montrées intéressées pour passer en autoconsommation collective.