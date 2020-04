La Haute-Vienne annonce 17 millions d'euros en plus dans les travaux publics pour soutenir la reprise

Comme de nombreuses entreprises, les professionnels des Travaux Publics subissent de plein fouet la crise sanitaire, avec en Haute-Vienne une baisse d'activité estimée entre 85 et 90% depuis le 17 mars, 1er jour du confinement. Un secteur qui repart lentement mais qui attend de voir ce que vont faire les grands donneurs d'ordre, notamment les départements. En Haute-Vienne, le Conseil Départemental a justement tenu ce mardi son comité de suivi annuel avec les responsables du secteur.

Pour soutenir la reprise économique, plusieurs décisions ont été prises. La collectivité s'engage d'abord à maintenir les chantiers déjà validés. Et elle va encore plus loin, puisque le président du département Jean-Claude Leblois va proposer au vote le 5 mai prochain, 17 millions d'euros supplémentaires de travaux pour 2020.

Il ne faut pas que l'on hésite. Il faut qu'on y aille et rapidement - Jean-Claude Leblois

Pour faciliter la vie des entreprises, le Conseil Départemental s'engage à ce qu'il n'y ai aucun retard de paiement promet Jean-Claude Leblois (à écouter ci-dessous). Il n'y aura pas non plus de pénalité pour les retards de chantier liés au coronavirus. En parallèle, les appels d'offres sont maintenus et les délais entre l'attribution des marchés et le début des travaux devront être réduits.

En ce qui concerne les avances, auxquelles les entreprises ne font pas forcément appel en temps normal, elles passeront de 5% à 30% pour les sociétés qui en feraient la demande. Cela permettra de protéger les entreprises dont les trésoreries sont mises à mal. Et les acomptes seront payables plus rapidement. Tout cela devra être validé par les élus le 5 mai lors de la prochaine commission permanente du Conseil Départemental de la Haute-Vienne.

Dans cette période, nous sommes tous des apprentis - Julien Delaye

Des mesures saluées par Julien Delaye, le président de la Fédération des Travaux Publics en Haute-Vienne pour qui le problème majeur désormais, est le flou régnant autour des élections municipales. Cela pourrait avoir des conséquences d'ici à la rentrée de septembre (à écouter ci-dessous). Sachant qu'en Limousin, le secteur du BTP représente environ 12 mille emplois, dont 6 400 en Haute-Vienne.