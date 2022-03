La Haute-Vienne cherche sa marque pour attirer les touristes

La Haute-Vienne veut devenir une destination touristique identifiable facilement, afin d'attirer davantage de vacanciers sur son territoire. Pour renforcer son attractivité, le département mise donc sur l'élaboration d'une "marque" Haute-Vienne, comme l'a déjà fait la Corrèze avec succès. On fait le point sur ces ambitions et sur les enjeux avec Yves Buisson, directeur exécutif de la SPL Terre de Limousin société publique locale.

France Bleu Limousin : Aujourd'hui la Haute Vienne n'existe pas, ou pas suffisamment, en tant que destination de vacances possible dans l'esprit des gens ?

Yves Buisson : Oui, ce sont les conclusions des Assises du tourisme qui ont eu lieu il y a un peu plus de deux ans. On a des richesses mais on a du mal à les faire connaître, ou en tous les cas, elles ne sont pas suffisamment identifiés. La Haute-Vienne est un territoire riche et qui offre d'importantes possibilités d'activités touristiques et de loisirs. Elle a toutes les conditions pour séduire une clientèle en recherche d'espaces naturels, de grands espaces et d'une offre assez conséquente de loisirs.

Une clientèle qui a parfois redécouvert nos campagnes avec la crise sanitaire. C'est le moment, justement, d'appuyer là dessus ?

Oui, de toute façon, traditionnellement, nous avons une clientèle très majoritairement française dans notre département. Autour de 80% pour cent, parfois plus. Une clientèle de proximité avec des préoccupations environnementales. Il nous semblait important de pouvoir la séduire, de s'adresser à elle prioritairement, sans nécessairement avoir besoin de traverser l'Europe ou le monde pour aller chercher des clients potentiels.

Le souci, c'est que jusque là, on n'a pas forcément su comment s'y prendre. Il faut davantage essayer de parler d'une seule voix ?

C'est la bonne conclusion. Il faut parler tous d'une seule et même voix et c'est l'ambition de cette marque touristique pour le département. On veut une marque que portent les professionnels, mais aussi les territoires, pour éviter la dispersion de la communication qui fait que notre territoire est moins visible, moins identifiable, parce que tout le monde y va de sa petite communication locale, sans réel impact sur le marché touristique.

Comment cette communication va-t-elle se mettre en place ?

D'abord, il faut que le plus grand nombre se reconnaisse dans cette marque "ombrelle" que nous sommes en train de constituer. Nous allons lancer un questionnaire auprès de tous les acteurs touristiques du département pour qu'on puisse déterminer, se mettre d'accord sur les attributs de la marque et qui on est. Quand on sait qui on est, quand on a ce fameux positionnement touristique, il est ensuite plus facile de se vendre à qui on veut et c'est cela l'ambition. Donc, dès la fin de l'année, nous allons pouvoir lancer un ambitieux programme de promotion et de communication.

La Corrèze surfe déjà sur ce concept d'une identité commune pour se vendre en terme de tourisme. C'est un exemple à suivre pour vous ?

De toute façon, les initiatives de ce type existent avant tout en espace rural. Donc oui, dès lors que ça permet à tout le monde de s'approprier une marque et de la revendiquer, la démarche est excellente.