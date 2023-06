La jardinerie Truffaut va quitter son magasin du centre-ville de Toulouse

À Toulouse, la jardinerie Truffaut de la rue de Metz va fermer en fin d'année, apprend France Bleu Occitanie de sources concordantes et syndicales. Le groupe n'a pas communiqué en externe et la direction du magasin ne souhaite pas faire de commentaire.

La clientèle sera informée en juillet

La quinzaine de salariés du magasin toulousain est toutefois au courant. Ils pourront être reclassés, si ils le souhaitent, dans les autres Truffaut de l'agglomération toulousaine, à Balma et Colomiers. Une communication sera faite à l'adresse de la clientèle cet été.

Truffaut était installé dans l'immense et majestueux hôtel haussmannien de la rue de Metz depuis mars 2018, et avait pris la succession de l'enseigne de décoration et d'ameublement Habitat. Bien que bénéficiant d'une excellente situation géographique dans cette ancienne annexe de la préfecture, ces deux géants du commerce n'ont pas pu supporter le loyer réputé colossal des lieux, qui se chiffrerait d'après nos informations à près de 60.000 euros mensuels. L'enseigne Maisons du Monde, qui s'est installée rue Alsace-Lorraine à l'automne dernier, avait été intéressée pour reprendre le bail après Habitat, mais a rétropédalé face aux charges que cela représente.

La rue de Metz a aussi engagé en début d'année une rénovation profonde avec des travaux conséquents p our végétaliser et apaiser l'axe, réputé très passant et pollué par les autobus et les voitures.