La Jeune Chambre Économique de Château-Gontier publie un guide pour recycler les masques jetables

"Recycle un masque, recycle un max". C'est le nom de la nouvelle opération menée par la Jeune Chambre Économique de Château-Gontier-sur-Mayenne, en proposant un guide sur le recyclage des masques jetables. Un guide destiné aux entreprises mayennaises afin de les inciter à se diriger vers des sociétés de recyclages spécialistes.

"L'utilisation des masques jetables en entreprise, sur une année en Mayenne, représente l'équivalent de 70 terrains de football", s'étonne Dorothée Bellanger, membre de la Jeune Chambre Économique de Château-Gontier-sur-Mayenne. "En poids, c'est autant qu'une baleine. Et si on mettait les masques bout à bout, on pourrait faire un Château-Gontier - Las Vegas", ajoute-t-elle. "C'est bien la preuve qu'il ne faut pas jeter nos masques n'importe comment et qu'il est essentiel de les recycler".

Pousser tout le monde à recycler son masque jetable

D'une part, l'action mise en place par la JCE de Château-Gontier s'oriente vers les entreprises du département. À l'origine, ils souhaitaient mettre en place des boites de collectes dans les entreprises afin de récolter ces masques usagés, et ensuite les envoyer dans des centres de recyclage basé dans les Pays de la Loire. Car en Mayenne, il n'existe pas de centre de recyclage spécialisé dans les masques jetables.

"C'est beaucoup de travail pour nous, bénévoles de la JCE", se désole Dorothée Bellanger. "Alors le guide répond au problème. Les entreprises mettent en place des boites et nous, avec le guide, on donne les clés nécessaires pour le recyclage", ajoute-t-elle. Elle précise que recycler les masques, ce n'est pas que pour les entreprises, mais pour tous les Mayennais.